Lanzará 'McCartney III' en diciembre

Reforma

Ciudad de México.- Después de tanto misterio, Sir Paul McCartney anunció este miércoles que su nuevo álbum, McCartney III, será lanzado el 11 de diciembre.

Con un trailer publicado en sus redes sociales, el ex Beatle no sólo confirmó la fecha en que estará disponible, sino el nombre del disco, del que había dado varias pistas en los últimos días.

Por lo que se puede ver en el clip, esta nueva producción siguió el modelo de McCartney (1970) y McCartney II (1980), en el que el propio británico interpretó todos los instrumentos.

Para McCartney III, el cantante realizó las voces, tocó los instrumentos, produjo y compuso las canciones.

La pieza llegará 50 años después de McCartney, que fue el primero como solista y con el que se marcó el rompimiento de la banda que formaba con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

El intérprete no planeaba grabar una pieza en 2020, sin embargo, la pandemia lo obligó a mantenerse en su granja en Sussex, donde finalmente la armó con algunos bocetos existentes y la creación de nuevos temas.

"Tenía una vida en confinamiento en mi granja, con mi familia e iba al estudio todos los días. Tenía que hacer un poco de trabajo, la música de una película, eso se convertió en el track de inicio (del álbum) y pensé: '¿qué haría después?'.

"Tenía cosas en las que había trabajado hace algunos años, pero a veces el tiempo se acababa y los dejaba a medio terminar, así que me puse a pensar en qué haría con eso", dijo McCartney en un comunicado de su página oficial.

Será el álbum 18 en solitario en la carrera del ex integrante del llamado Cuarteto de Liverpool. El más reciente fue Egympt Station, en 2018.

Hasta el momento, McCartney no ha dado ningún adelanto de los temas que incluirá el disco, el cual ya está disponible para ser preordenado.

No obstante, se sabe que la introducción del álbum será "Long Tailed Winter Bird", que resultó de las modificaciones que el británico hizo a "When Winter Comes", un tema de los 90 que nunca lanzó. Mientras que el cierre será "When Winter Comes" con la nueva intro de "Winter Bird".

"Cada día comenzaba a grabar con el instrumento, escribía la canción y luego, gradualmente, iba superponiendo todo. Fue muy divertido. Era hacer música para ti y no porque era un trabajo que hacer. ASí que hice las cosas que me apetecían. No tenía idea de que terminarían siendo un álbum", agregó el cantanet.

Así como McCartney y McCartney II contaron con las fotografías de su entonces espos Linda McCartney, para este nuevo disco, las imágenes las tomó su hija Mary, algunas su sobrino Sonny y otras el propio Paul.

El arte de la portada y la tipografía son una celebración al artista estadaounidense Ed Ruscha.