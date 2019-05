Lanzarán nueva trilogía de 'Star Wars' en 2022

Ciudad de México.- Disney anunció el lanzamiento de una nueva trilogía de Star Wars, informó The Hollywood Reporter.

Las cintas que conformarán la nueva saga galáctica quedaron programadas para estrenarse el 16 de diciembre de 2022, el 12 de diciembre de 2024 y el 18 de diciembre de 2026.

Hasta el momento se desconoce la temática de las nuevas entregas, pero se sabe que los productores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, trabajan en el proyecto y será independiente de la historia que comenzó en 1977.

Además, la empresa reagendó los estrenos de la saga Avatar, tras cerrar la compra de Fox, para que no se empaten con los lanzamientos de Star Wars.

La segunda parte del mundo creado por James Cameron saldrá a la luz el 17 de diciembre de 2021, Avatar 3 el 22 de diciembre de 2023, y Avatar 4 el 29 de diciembre de 2025.