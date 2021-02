Las autoridades no conocen nada de teatro: Ignacio López Tarso

Si hay alguien que sabe lo que es hacer teatro, es el actor Ignacio López Tarso, quien lleva ocho décadas arriba de un escenario y por eso crítica duramente a las autoridades de la Ciudad de México, por autorizar la apertura de los teatros pero con el 20% de su aforo.

"Ahora resulta que las autoridades dicen, pues abran los teatros pero al 20% de su cupo ¿quién abre un teatro con el 20%? No da para pagar siquiera los sueldos de los actores, se ve que las autoridades no conocen mucho de teatro, no conocen nada de teatro, lo mínimo con que se puede abrir un teatro, sino es a su cupo total, es al 50% que puede ser suficiente para pagar todo lo que hay que pagar", dijo López Tarso durante su primer Facebook Live, mientras lo entrevistaba el periodista español Alberto Peláez.

Celebran a López Tarso, "me faltan cuatro años para los 100", dice el actor. El actor de 96 años señaló que lo terrible de la pandemia, es tener a la gente encerrada en sus casas, porque son espacios en su mayoría tan pequeños, que tampoco eso es nada saludable para ellos; entonces la única salida que ve para este tiempo de aislamiento es la vacuna, que ya llevan dos semanas aplicando en la Ciudad de México, pero pone un "pero".

"Nosotros somos 130 millones de habitantes y nos llegan de 200 mil vacunas, otro vuelo trae 300 mil, otro 400 mil, eso no sirve, están comprando de poquito en poquito y pues no, necesitan comprar mucho y sacarnos de este embrollo de la pandemia", expresó.

El protagonista de "Macario" explicó que a él no le ha tocado vacunarse, pero que su nieta ya lo había inscrito por Internet, para que lo fueran a vacunar hasta su casa. “Le dije, pero que venga una muchacha guapa", bromeó el histrión.

Para López Tarso estar tanto tiempo encerrado y sin recibir visitas es algo con lo que no puede vivir, por eso agradece estar en escena al menos haciendo teatro virtual.

"Yo he soportado los dos años sin estar en un escenario gracias a que apareció esta posibilidad de hacer teatro en línea y si al público que no puede salir a la calle, que no puede acudir a un teatro porque están absolutamente cerrados, le interesa".

El actor confesó que fue al principio muy raro hacer teatro de esta manera para él, pero comprendió que esa era la manera de hacer hoy teatro y ya va por su quinta obra, "El canto del cisne", que presentará el 5 y 6 de marzo vía Boletopolis.

Durante la charla, también lamentó que la CDMX estuvieran tan violenta, al grado que ya no se pueda caminar tranquilamente por sus calles o estar seguro en las propias casas. "Son gobiernos que no tienen el apoyo popular que dicen tener, este Gobierno actual dice tener ese apoyo popular y que fue el que lo llevó al gobierno, con su partido este Morena. (La CDMX) es una ciudad difícil, bonita, digna de vivirse", finalizó.

Fuente: www.elimparcial.com