Las aventuras de Tommy, un viaje muy gatuno

Ciudad de México.- Como un empresario visio­nario y tras haber fundado la plataforma Tudou.con en abril de 2005, que es una es­pecie de YouTube asiático, el director Gary Wang fun­dó hace seis años el estudio Light Chaser Animation, que está detrás de Las aventuras de Tommy, cinta animada de corte familiar que se estre­na este fin de semana y que cuenta la historia de Tommy, un gatito que vive con su pa­dre, Tom, en un lujoso apar­tamento, pero que tiene la necesidad de salir al mundo y aprender de él.

"Nuestro objetivo es crear películas animadas de clase mundial con un toque cul­tural chino. Nuestro equipo combina una visión única hacia la creación artística con una profunda experiencia en gestión y operación de ne­gocios. Para nosotros es cla­ro el deseo de conformar un equipo artístico, técnico y de gestión de clase mundial, y siempre le hemos dado la bienvenida a los mejores ta­lentos de animación de Chi­na y de todo el mundo para que se unan a nosotros en este emocionante viaje”, ex­presó Gary Wang, empresa­rio chino de 46 años, durante la promoción del filme.

Las aventuras de Tommy, lanzamiento de Imagen Cine y Dark Side Distribution, es el segundo filme de tres que se crean en Light Chaser Ani­mation, estudio con base en Beijing, y el primero que llega a nuestro país.

El estudio, que cuenta con 170 animadores, principal­mente chinos que trabajaron cada detalle de la animación al grado de percibir el pelaje fino de los gatos, debutó en la industria de la animación en 2014 con el cortometraje Little Yeyos y de ahí se des­prendieron los largometrajes Little Door Gods (2016), Las aventuras de Tommy (2018) y White Snake (2019), esta última es una coproducción entre el estudio asiático y Warner Bros.

Las aventuras de Tom­my, cinta que tuvo un presu­puesto para su manufactura de diez millones de dólares, llegará a la cartelera nacional con las voces del niño Oliver Díaz, de once años, quien in­terpreta a Tommy; Lili Barba, madre de Oliver y quien le da vida a Maya la Guacama­ya; Dafnis Fernández, quien presta su voz al gato Tom y Gerardo Reyero, quien inter­preta a Black, el gato calleje­ro con el que hace amistad Tommy.

"Me encantó ser parte de esta película y me gustó mu­cho esta cinta, porque no tienen tantos papeles para niños en el doblaje de cine, así que ésta fue una gran oportunidad. Me gustó mu­cho esta película, porque el personaje principal, que es el gato Tommy, y que hago yo, no se deja vencer, y para mí fue como mi héroe. Tommy es un gato muy curioso que un día se escapa de la casa, por­que su papá le había contado de un lugar llamado Gatopia y Tommy quiere ir a visitarlo, porque piensa que su mamá, a quien tiene años de no ver, está ahí. A partir de ese mo­mento empieza su aventu­ra junto a otros personajes”, comentó Oliver Díaz, quien desde los tres años comenzó a trabajar en doblaje y locu­ción comercial.

El actor, a quien hace poco se le escuchó como Andy en Toy Story 4, y su mamá, Lili Barba, quien en el mismo filme interpretó a la muñeca Gaby Gaby, disfru­taron compartir créditos en Las aventuras de Tommy.

"Para nosotros es bien im­portante estar en los mismos proyectos, porque es como cuando te dan un premio por hacer bien tu trabajo. Justo eso sentimos, que recibimos un premio por trabajar lindo y hacer lo que hacemos con toda el alma. Nos gusta mu­cho trabajar juntos, el poder compartir la misma pasión por el doblaje y plasmarla en una película como Las aven­turas de Tommy, una historia muy linda”, comentó Lili Bar­ba, quien hizo una voz aguda para Maya la Guacamaya.

En cuanto al hecho de haber trabajado juntos en un proyecto animado pro­veniente de China, un país que podría parecer alejado de los mexicanos, Lili Barba comentó:

"Para Oliver y para mí fue importante ser parte de este proyecto, porque nos gus­ta mucho el anime y cuando nos ponen este tipo de pelí­culas, provenientes de Asia, y que no son películas con dibujos muy de anime, se nos hace muy lindo. Gene­ralmente esas historias ha­blan del bien contra el mal y en Las aventuras de Tommy todos están luchando por un mismo fin”, complementó Lili Barba.