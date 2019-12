Las celebridades que fallecieron en 2019

Otro año está por terminar, y durante este proceso diversos ámbitos como la música, la actuación y el arte sufrieron pérdidas que fueron resentidas por los seguidores y admiradores del trabajo de las figuras que fallecieron.





2019 fue testigo de diferentes pérdidas y estas fueron las más relevantes a lo largo del año:

1. El icónico diseñador de modas alemán Karl Otto Lagerfeld falleció a los 85 años el 19 de febrero. El influyente diseñador alemán fue mejor conocido por su trabajo con la casa de moda de lujo francesa, Chanel. También fue el director creativo de Fendi y la firma que llevaba su mismo nombre.

2. La actriz argentina Christian Bach, de larga carrera en la televisión mexicana, falleció a los 59 años el 26 de febrero a causa de un paro respiratorio, sin embargo, la noticia fue dada a conocer por su familia hasta el 1 de marzo.

3. El actor Luke Perry, famoso por su papel en Beverly Hills 90210, murió el 4 de marzo a los 52 años.

4. El cantante del grupo The Prodigy, Keith Flint, se suicidó el 4 de marzo a la edad de 49 años. La apariencia distintiva de Flint y su voz en éxitos como Firestarter, Breathe y Smack My Bitch Up lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la escena del tecno británico.

5. Armando Vega Gil, el bajista y fundador de la agrupación musical Botellita de Jerez se suicidó el 1 de abril tras haber sido señalado de un supuesto abuso sexual en la campaña #MeTooMusicosMexicanos.

6. Peter Mayhew, el actor que interpretó primero a Chewbacca en las películas Star Wars, murió el 30 de abril a los 74 años.

7. Grumpy Cat, posiblemente el gato más popular de internet y uno de los primeros memes virales, murió a los 7 años el 17 de mayo. Gracias sus millones de seguidores, la gatita pudo consolidarse como una marca que le hizo ganar a su propietaria un millón de dólares en solo dos años a partir de su lanzamiento al estrellato.

8. El arquitecto estadounidense de origen chino Ieoh Ming Pei, autor de grandes obras como la pirámide del Museo del Louvre en París o el Banco de China en Hong Kong, murió el 16 de mayo a los 102 años.

9. Niki Lauda, quien se recuperó de un accidente casi fatal y fue uno de los grandes automovilistas del mundo, murió el 27 de mayo a los 70 años. El austriaco fue tres veces campeón de la Fórmula Uno.

10. La actriz mexicana Edith González, reconocida por su trabajo en telenovelas como Salomé, Nunca te olvidaré, entre otras, falleció el 13 de junio a la edad de 54 años tras una lucha contra el cáncer que le fue detectado en 2016.





11. El actor Cameron Boyce, quien fue estrella de Disney Channel, murió el 7 de julio. Tenía 20 años y murió mientras dormía tras convulsionar por un problema de salud.

12. Rip Torn, actor estadounidense conocido por sus papeles en Men in Black y The Larry Sanders Show murió el 9 de julio a los 88 años.

13. El cantante y compositor mexicano Celso Piña murió el 21 de agosto a los 66 años de edad a causa de un infarto por el cual fue ingresado de emergencia en un hospital de Monterrey. Fue reconocido por haber mezclado el sonido tropical de la cumbia y el vallenato con el género regional norteño.

14. El artista Francisco Toledo falleció el 5 de septiembre en su natal Oaxaca a los 79 años. Fue uno de los artistas plásticos más importantes de México en los últimos años, además de un activista y filántropo reconocido.

15. El cantante y compositor español Camilo Sesto falleció en una clínica de Madrid a los 72 años la madrugada del 8 de septiembre, luego de complicaciones por un fallo renal y dos paros cardiorespiratorios.

16. José José falleció el 28 de septiembre tras meses de reportes que daban cuenta de su delicado estado de salud ocasionado por el cáncer de páncreas que padecía. El llamado Príncipe de la canción tenía 71 años.

17. Jorge Vergara, el empresario y duelo del Club Deportivo Guadalajara falleció el 15 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio después de varios rumores sobre su estado de salud.

18. Lil Bub, otra gatita que fue un fenómeno de internet, falleció a los 8 años el 5 de diciembre. La felina consiguió superar los dos millones de seguidores en Instagram. Lil Bub sufría un caso severo de enanismo y padecía osteoporosis.

19. La cantante Marie Fredriksson murió el 9 de diciembre, luego de luchar durante 17 años contra el cáncer. La artista de 61 años fue una exitosa solista en su Suecia natal antes de unirse a Per Gessle para formar el dúo Roxette con el que alcanzó fama mundial.





Fuente: www.expansion.mx