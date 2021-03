'Las damas de Los Pinos', intriga, pasión, traición y soledad

Ciudad de México

No votamos por ellas, pero la figura de las primeras damas nos acompaña durante seis años.

Se conoce poco de muchas, otras son más protagonistas, pero todas terminan siendo opacadas por sus maridos: los presidentes.

Para darles su lugar, “bien o mal del momento que vivieron”, explica el productor Claudio Carrera a Excélsior, se decidió crear la serie Las damas de Los Pinos.

Se trata de una emisión de ficción, basada en hechos reales, que abordará las vidas de las consortes de los presidentes que habitaron Los Pinos desde 1934 y hasta 2018.

Mostrará los entretelones del poder; plenos de intriga, escándalos, corrupción, acuerdos, mandatos, discusiones familiares, intereses políticos, romance, pasión, traición, compasión, derroche y soledad, elementos que formaron parte de la vida de estas mujeres y que fueron, para bien o para mal, partícipes de la historia política del México contemporáneo”, dice la sinopsis de la serie.

La idea vino del productor teatral Claudio Carrera y de Alejandra Barros, quienes hace unos 5 años vieron en Nueva York la obra The Audience, protagonizada por Helen Mirren como la reina Isabel II en entrevista con sus primeros ministros.

Deseosos de hacer algo parecido en México, se enfocaron en las primeras damas. Así buscaron a la productora Mónica Lozano, experimentada en cine y televisión.

Lozano (Amores perros, Arráncame la vida) sumó a los dramaturgos y escritores Flavio González y Luis Mario Moncada, quienes están detrás del guion.

Y también son grandes investigadores, conocen muy bien las fuentes. Saben documentarse muy bien y tienen mucho conocimiento sobre la historia de México y saben por dónde dar con más información que tenga validez y sea relevante.

Tratar de la manera más real a estas mujeres que ocuparon este cargo y poder retratar desde sus rasgos de personalidad como esposas, madres, jefas de una familia, pero también los grandes aciertos que muchas tuvieron, así como las oportunidades que algunas quizá no supieron aprovechar para hacerle bien al país”, cuenta Carrera.

Con una trayectoria de 20 años produciendo teatro, Claudio Carrera ha tenido la oportunidad de trabajar con varias actrices del país. Así, les llamó para que se unieran al proyecto, pues “parte del atractivo de este proyecto es tener a las mejores actrices de México y les causó un entusiasmo maravilloso”.

Ana de la Reguera, Ilse Salas, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Irene Azuela y Susana Zabaleta son las actrices ya confirmadas para el proyecto, aunque aún no se ha definido quién hará a qué primera dama.

En entrevista con Excélsior, De la Reguera comparte que está muy entusiasmada por sumarse a Las damas de Los Pinos y mostrar la vida de estas mujeres “que muchas veces han estado detrás de sus esposos.”

"Me parece interesante, además que no se haya hecho antes. La idea me parece buenísima... Siempre existe esa parte de la mujer que está atrás del presidente y que dependiendo de la primera dama se desarrolla mucho la figura del presidente.

"Creo que sabemos muy poco de ellas”, comenta De la Reguera.

"Hay que darles un lugar para bien o para mal del momento que vivieron”, subraya Claudio Carrera. “Creo que el papel de la mujer en la política de este país tiene que tomar mucha más fuerza, creo que cada día nos damos más cuenta del valor que tiene la mujer y ha tenido durante tantos años. Hoy más que nunca (saber) que la capacidad de resolver muchas cosas es mayor a la de los hombres”, concluye.

PARA SABER

Las damas de Los Pinos

Escrita por Flavio González y Luis Mario Moncada.

Basada en una idea original de Claudio Carrera y Alejandra Barros.

Será producida por Mónica Lozano, Eamon O’Farrill y Claudio Carrera a través de Alebrije Producciones y Retrolab Media.

Comenzará a filmarse a finales de 2021.

Se estrenará después del segundo semestre de 2022.

Serán dos temporadas de 7 capítulos cada una. Un episodio narrará la vida de una primera dama.

Por el momento se está definiendo con qué plataforma de streaming será lanzada.

Falta la confirmación de ocho actrices.

Fuente: www.excelsior.com.mx