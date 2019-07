Las letras de Yayis: Querida yo

Hace mucho tiempo que no te visitaba, hace mucho tiempo que no te escuchaba, te había estado ignorando, evitando quizá, y es que encontrarme contigo me produce nostalgia y congoja. Aún tus ojos no secan y tú sonrisa sigue siendo falsa, te conozco, aún no sanas, necesitas más tiempo.

Quisiera verte a los ojos y decirte que todo estará bien, aun cuando tus sueños siguen sin cumplirse, y tu alma sigue con hambre. Quisiera abrazarte muy fuerte y decirte que no importa cuántas personas te han creído lo insuficiente, aún me tienes a mí, una compañía para toda la vida.

Querida yo, el dolor que sientes ahora es sólo parte de un bello camino, no es una estancia permanente ni un lugar para quedarse, el dolor que sientes es el precio que el corazón paga por haber querido, por haber soñado, por haber sentido, por haber amado.

Está bien llorar, lava tus propios miedos y lame tu propia herida, hay personas por las cuales realmente vale la pena llorar, hay personas que vale la pena extrañar. Date tiempo querida, tenle paciencia al corazón. Luego, respira vida, ponte linda, píntate de nuevo a esa sonrisa con la seguridad de que puedes enamorar a más de uno con tu alegría, y sal a la calle con la barbilla levantada, ten presente, eres sinónimo de lucha, no de derrota, eres suficiente para cualquiera, eres amor, eres nobleza, eres alegría y un gran cúmulo de experiencias que tienen mucho que enseñar, confía en ti misma y tu valía.

Querida yo, si pudiera viajar al futuro y ahorrarte experiencias de dolor lo haría, si pudiera facilitarte la vida lo haría sin pensarlo, pero sé que puedes, con esto y con más, eres luz de sol, eres fuerza del océano, eres vida y bendición. La vida es dura querida, pero Dios es bueno, y tú eres especialmente afecta a su corazón, siéntete protegida, vas a estar bien, te lo prometo, los buenos tiempos van a volver.

Querida yo... date a ti misma la libertad de ser quien eres, unos van a amarte por eso, y otros van a rechazarte por la misma razón, pero ser libre lo vale todo, incluso estando sola. A veces el ser humano se acostumbra a vivir en jaulas aun teniendo la puerta abierta.

Cariño, sólo puedo decirte una cosa más, aférrate a la vida, vale la pena, vale las alegrías y vale el dolor, aférrate como si fuese el último respiro que te queda, todo en este plano es limitado, todo en esta vida va a pasar, así que si vas a llorar, llora bien, si vas a reír, ríe con ganas, si vas a amar, hazlo sin miedos, si vas a vivir..... ¡Hazlo ya!





