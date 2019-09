Las letras de Yayis. Si pudiera regresar el tiempo

En este bello atardecer de mi vida me doy cuenta de que si se me concediera la bendita posibilidad de regresar el tiempo, no quitaría nada de lo vivido pero me daría algunos consejos a mi misma.

RELÁJATE, los problemas que hoy te abruman no tendrán importancia ni trascendencia en un periodo de 5 años. No gastes tu tiempo en preocupaciones, no pierdas salud con tanta tensión, no estés siempre malhumorada.

ABRAZA con más fuerza a tus padres porque un día los vas a extrañar desde la dolorida médula del corazón.

GUARDA RECUERDOS, guarda cada Navidad en el alma, cuando toda la familia se reúne, cuando no hay sillas vacías ni silencios dolorosos, cuando no hay lágrimas ni deseos de que esa fecha pase desapercibida.

NO TE AFERRES a las personas y a las cosas, lo que es para ti, ahí permanecerá, sea un amor, un amigo, un objeto, un trabajo. Puedes hacer lo mejor que puedas y las personas afines llegarán solas, los trabajos que engrandecen tu espíritu te abrirán las puertas y la abundancia llegará solita. Debes ser la mejor versión de ti misma y la gente correcta te amará. No te aferres a las ausencias, al aferrarte, te vuelves ausente para las personas que aún están presentes.

DEJA DE LLORAR, el peor día de tu vida sólo tiene 24 horas y pasan en un parpadeo. El mejor día de tu vida también tiene sólo 24 horas, disfrútale hasta el último segundo. A todas esas noches que creías eternas y aterradoras le siguió un amanecer tras otro y seguiste adelante, avanzarás de manera impresionante desde ese punto donde creíste que era el fin.

DISFRUTA a tus hijos, en un momento fugaz te dejarán atrás como tú lo hiciste con tus padres y vas a añorar sus risas, sus gritos, sus cantos, sus cuerpecitos queriendo dormir en tus brazos.

CUIDA tu piel, cuida tu salud, cuando menos pienses desearás tener más vida, añorarás tu rostro joven y siempre, siempre, desearás verte bonita.

DEJA DE MOLESTARTE por tener la casa desordenada e imperfecta, la perfección radica en las risas que en ella habitan, los momentos compartidos en la cocina justo antes de que quedara como si un huracán hubiera pasado sobre ella, justo antes de que la cama quede deshecha, justo antes de recoger el patio después de esa reunión familiar. Donde veas desorden, agradece el momento "justo antes".

SE VALIENTE, vendrán tormentas y que creerás que son invencibles, confía en ti misma, saldrás de ellas y te convertirás en aquella mujer que jamás te imaginaste ser. Eres tú quien es invencible si confías en ti misma. Nada te derrota porque sabes que Dios pelea contigo cada una de las batallas.

LA PERFECCIÓN es una utopía, no se alcanzará jamás, pero aun así, debes buscarla siempre, si no, no avanzas. Es lo que nos mantiene en constante mejoría, en constante aprendizaje, ese sueño de alcanzarla es bueno. Es como el horizonte, siempre lo podrás ver, pero por más que camines, siempre estará a la misma distancia de tus dedos. Que no te abrume no tocarla, hay cierta perfección en el hecho fascinante de que la perfección sea inalcanzable. Es como el tiempo, el hecho de que cada segundo muera es lo que nos mantiene vivo el deseo de disfrutarlo, que terrible monotonía si fuésemos eternos.

Si pudiera regresar el tiempo, me abrazaría a mí misma y me diría: NO LE TEMAS A LA MUERTE, hacia allá caminamos sin reversa y sin pausa todo ser humano que haya cruzado la tierra. La mejor parte aún está por venir, que te encuentre el ocaso sonriendo.