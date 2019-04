Las letras de Yayis: Una pasión contigo

1. Jesús en el huerto de los Olivos





Te acompaño, Jesús, a elevar tu dolorosa oración en el huerto. No me dormiré, te acompaño en tu pena. No logro imaginar lo que existe en tu interior, es tal tu tensión, que tus venas capilares se revientan y transpiran por tu piel en forma de agonizantes gotas de sangre, las veo caer a la tierra bendiciendo el suelo que pisas.





2. Jesús es traicionado por Judas y es arrestado





Es de noche en el Monte de los Olivos. Un grupo de personas se acercan, llevan lámparas y antorchas, te buscan a ti Jesús, quisiera protegerte. Está tan oscura la noche, que Judas te da un traicionero beso para que los soldados te reconozcan, un maldito beso lleno de mentira y deslealtad. ¿Con un beso traicionas al hijo del hombre? Le preguntaste. Luego das un paso al frente para que los soldados vean tu rostro, ellos preguntan por Jesús de Nazareno. Con un valor indecible respondes "Soy yo". Mi corazón se quiebra. Quiero seguirte, quiero acompañarte.





3. Jesús es condenado por el Sanedrín





Quieren condenarte, Maestro amado, no encuentran los motivos, pero van a lograr su objetivo. Quisiera intervenir, me está doliendo, qué dolorosa injusticia se está cometiendo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Te preguntan nuevamente. "Tú lo has dicho" respondes lleno de valor. Los muy ingratos lo consideran blasfemia. Siento unas ganas de salvarte, de intervenir, de llorar.





4. Jesús es negado por Pedro





Puedo ver que le han preguntado un par de veces a Pedro que si te conoce, él ha contestado que no. ¿Cuántas veces Señor, por miedo, he sido Pedro? Siento vergüenza y dolor. Perdóname, qué cobardía la mía. Lo veo, veo a Pedro, lo hizo de nuevo, te negó una tercera vez y escuchó cantar un gallo, entonces lo supo, recordó tus palabras, "Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces". Tú lo encuentras con tus ojos llenos de amor y perdón, Pedro no puede sostenerte la mirada y corre desesperado. Me veo en Pedro, apenas siento un poco de dolor o miedo y huyo, apenas cometo pecado y me escondo de tu vista.





5. Jesús es condenado a muerte por Pilato





Pilato manda traer a Barrabás, un homicida y revoltoso, ¿cómo pueden compararlo contigo?Veo cómo dejan libre al asesino y condenan al justo. Estoy llorando Señor, estoy decepcionado del ser humano. Finalmente Pilatos lo permite, es un cobarde como yo Señor, le dio al pueblo el poder de decidir y literalmente, se lavó las manos. Mi alma llora.





6. Jesús es flagelado y coronado de espinas





Te llevan al pretorio, te quieren crucificar. Cada latigazo abre tu piel y sangra, me estremezco con cada uno de ellos.Tu espalda está en carne viva, quiero besarte las heridas, me siento impotente, estás atado de manos sobre una columna, sólo por esa razón no te has desplomado sobre el mar de sangre que yace en el suelo que pisas. Veo tu carne desprenderse de tu cuerpo, Señor, haz que esto termine. ¿Cómo puedes pensar que mi vida vale todo tu dolor? Te han atado a esa columna con las manos en hacia atrás, quieren continuar con tu pecho. Estás sediento, sólo puedes beber tu propia sangre bendita. Cascadas de ella corren por tu rostro mientras se burlan llamándote "Rey de los Judíos".





7. Jesús carga la cruz





Te han entregado tu cruz, Maestro, tu cruz trae el peso del pecado de toda una humanidad antes y después de este día. Tienes desgarrados los músculos por el peso de mis pecados, tienes tu hombro derecho dislocado. Si pudiera arrojar mi cruz y ayudarte con la tuya.





8. Jesús es ayudado por Simón el Cirineo a llevar la cruz





Has caído, Señor, tus piernas están cediendo, has perdido demasiada sangre, tienes sed, no has comido nada. Han obligado a un hombre a ayudarte con la cruz, se llama Simón de Cirene, le regalaste la bendición de ayudarte con el pesado madero que te mata. Quiero ser tu Cirineo, Señor.





9. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén





Hay mucha gente, Maestro, muchas mujeres lloran por ti. Maestro, has caído por segunda vez. Oigo los gritos de tu Madre, viene a tu encuentro, cae de rodillas a tu lado. ¡Mira su agonía! "Hijo mío" te grita. "Madre mía!" replicas. Una mujer más se acerca, te ofrece un lienzo, Tú lo aceptas para limpiar la sangre que te impide ver el camino que tus pies recorren. No valgo tu amor, Señor, no valgo tu dolor. "Lo vales", me contestas.





10. Jesús es crucificado





Hemos llegado. Te recuestan sobre la cruz, no dejas de mirarme. Extienden con rudeza tu brazo en el madero, colocan un clavo enorme en tu mano. Cierro mis ojos, escucho el marro golpear el metal, seguido de un alarido aterrador. No valgo tus heridas Maestro! Te grito desesperado. ¡"Te amo!" gritas con cada golpe. ¡"Te amo"! replico ahogado en llanto y poniéndome las manos en el pecho. ¡Ya no grites, Maestro de mi vida! ya mero te encuentras con nuestro Padre en el reino de los cielos. Estos hombres, estiran tus piernas, juntan tus pies uno sobre otro y en una serie de martillazos te traspasan ambos contra el madero. Yo tapo mis oídos desesperado, no puedo escuchar tus lamentos, son por culpa mía. Siento tal dolor en mi corazón, junto contigo me pregunto "Padre, ¿Por qué lo has abandonado?".





11. Jesús promete su reino al buen ladrón





Uno de los ladrones que está a tu lado hace un reclamo a tus verdugos "Nosotros, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo", Tú le contestas amoroso, con las pocas fuerzas que te quedan, con una voz apenas entendible. "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso".

Déjame Señor, como al buen ladrón estar a tu lado en el reino de los cielos.





12. Jesús en la cruz, su madre y el discípulo





Entre lágrimas amargas veo muchos rostros con pesar, pero nada me pesa más que la mirada de María. Veo a Juan, tu hermano incondicional, tu fiel compañero, está consolando a María. Tu voz quebrantada por el dolor y la asfixia interrumpe el silencio. "Mujer, he ahí tu hijo" le dices, luego miras a Juan, "He ahí tu madre". Quiero ser Juan, tu hermano, hijo del Padre. Tómame.





13. Jesús muere en la cruz





Llegó el momento, Jesús de mis amores, tu dolor está por terminar. Te escucho, desde las profundidades de tu propia vida logras decir: "Todo se ha cumplido". Luego, te veo tomar tu último aliento para gritar: "Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu". Mis piernas comienzan a temblar, caigo en tierra arrodillado, no quiero verte morir, me cubro el rostro con las manos y estallo en llanto.

La tierra está temblando, Jesús, se está partiendo el suelo en dos. Todos aquellos que no creyeron en ti están llenos de miedo y corren despavoridos sin dirección.

Tu cuerpo yace sin vida sobre la enorme cruz de madera. Todos se alejan con un sentimiento de derrota. Caminan sin esperanza, Señor, "Esperábamos que resucitara" murmuran. "Va a resucitar" quiero gritarles, pero no puedo.





14. Jesús es sepultado





Un hombre bueno llamado José reclama tu cuerpo, te envuelve en sábanas blancas de lino, te coloca en un sepulcro de roca.

Tengo sentimientos encontrados mientras me siento en la roca contigua a tu bendito cuerpo. Una pregunta me taladra el corazón. ¿Te he matado yo Señor? Me siento ahogar en mar de angustia, deberían cerrar el sepulcro y dejarme adentro para siempre, morir aquí velando tu cuerpo mallugado y destrozado, pero sería una muerte indigna para un pecador como yo.





15. Jesús resucita de entre los muertos





Es domingo por la mañana. Veo a María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago caminar hacia tu tumba, no saben lo que se encontrarán. "No se alarmen" les dice, un ángel "Jesús ¡No está aquí! ¡Ha resucitado! Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos".

Mi corazón se regocija de alegría, qué gozo hay en mi alma, qué gozo hay en mi vida.

Veo la cara de los discípulos al verte de nuevo vivo, aún de forma humana, estás transfigurado, mostrando tu luz y gloria. ¿Me ves a mi Señor? ¿Me ves entre ellos? ¿Puedo ser discípulo tuyo?

"Todos sois discípulos míos, si se tienen amor unos a otros" me has respondido sin palabras, sólo con la mirada. Te he acompañado en oración durante tu pasión dolorosa. Creí que yo te estaba ayudando con la cruz, Hermano amado, y eras Tú quien me ayudaba con la mía. Señor, mi mente humana no alcanza a comprender lo que acabamos de vivir juntos, pero mi corazón tiene la certeza de que Jesucristo ha vencido. Yo estuve ahí, en el lado izquierdo de su pecho, en ese lugar al que llaman corazón.





