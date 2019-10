Las polémicas declaraciones de Kanye West sobre el aborto

Kanye West afirmó que Jesús lo liberó de las garras del Partido Demócrata de EEUU, que según él le ha lavado el “cerebro a la comunidad negra para que aborten a sus niños”. El rapero hizo el controvertido comentario durante una entrevista radial con Big Boy en la que habló sobre política, su nuevo álbum con temática religiosa y la cultura negra. Si bien Kanye ya ha sido ampliamente acusado de abandonar sus raíces, debido a su apoyo al presidente Donald Trump, afirmó que los afroamericanos realmente no tienen su propia cultura.

El esposo de la mediática Kim Kardashian afirmó que el partido político “le ha lavado el cerebro a su gente para hacer cosas impías, como el control de natalidad de Plan B y alentar el aborto”. Para él, la élites abortistas buscan especialmente acabar con la población pobre y negra. “Los demócratas nos han tenido [a los negros] votando demócratas durante años, hermano. ¿De qué hablamos? Pistolas en los 80, sacar al padre de casa, el plan B [píldora del día después], hacernos abortar a nuestros hijos... Jesús dijo ‘no matarás'".

También dice que los demócratas han respaldado políticas durante décadas que han perjudicado a la comunidad negra, y que simplemente ya no está alineado.

Donald Trump Jr. le envió un mensaje de felicitaciones al músico por su nuevo disco “Jesus is King” a través de Twitter. “Los izquierdistas siempre intentan silenciar a los que dicen la verdad. Están librando una guerra contra nuestra familia y cultura. Kanye es pionero”.

La religión se convirtió en la última obsesión del rapero y productor. Después de enfurecer a sus seguidores con su apoyo explícito a Trump e incluso de anunciar que se presentará a la presidencia de Estados Unidos en 2020, West ha vuelto a hacer gala de su singularidad. Cada domingo, congrega a un selecto grupo de invitados para ofrecerles un recital en el que mezcla música gospel y espiritualidad. Brad Pitt, Orlando Bloom, y Katy Perry, figuran entre las caras conocidas que han presenciado su servicio religioso.

Brad Pitt y Kanye West tras el servicio religioso en Los Ángeles

Pero Kanye West está llevando a un paso más adelante sus servicios dominicales que comenzó a principios de año como algo pequeño y casi secreto. Recientemente entre 7.000 y 10.000 personas estuvieron presentes en un shopping al aire libre en el estado de Utah para ver al rapero en medio de lo que él mismo calificó como una “misa de oración”.

Sus detractores creen que el “cristianismo” profesado por el músico es falso y solo es una campaña de marketing.

El estreno de su más reciente álbum titulado “Jesus Is King” ha causado sensación en todo el mundo. El cantante se sinceró sobre todo lo que está detrás de su nuevo trabajo de estudio tras varios años de ausencia: “Ahora que estoy al servicio de Cristo, mi trabajo es esparcir la palabra, hacer que las personas sepan lo que Jesús ha hecho por mí”.

En plena promoción de su disco religioso, ha sorprendido por sus últimas declaraciones en las que afirma que es completamente adicto al porno. Fue en una entrevista que concedió en Beats1Radio para Apple Music. Allí reveló que a los cinco años encontró una revista Playboy en su casa, que pertenecía a su padre, y que eso marcó su vida hasta el día de hoy. “Desde los cinco años he batallado con ese hábito que se presenta ante mí en plan ‘Está bien’. Pero no, no está bien”, comentó. Ante la pregunta de si sigue consumiendo pornografía, West respondió claro: “Es como si le preguntas a un adicto a las drogas si lo sigue siendo.... Bueno, en realidad he conseguido manejarlo gracias a Dios. Me ha dado la ayuda para manejar cosas que tenían el control sobre mi”.

Sus dichos tienen una estrecha relación con el hecho de que pidiese a su equipo que no tengan sexo mientras grababan su disco. “Así se mantendrían más concentrados”, añadió.

La totalidad del disco ha estado en el top 20 de Spotify EEUU, destacando la gran aceptación de “Follow God”, que lleva 3 días siendo la canción más escuchada de este país.

La crítica está, por el contrario, dando la espalda a West y está teniendo las peores críticas de su carrera. "Desastre lírico”, “impersonal, repetitivo y aburrido”, “una acumulación de clichés y de ideas a medio terminar”, fueron algunos de los comentario de la prensa especializada.





Fuente: www.infobae.com