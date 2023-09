Chihuahua.- ‘Las viudas de los jueves’; llega a Netflix hoy como una reinterpretación de la obra homónima de Claudia Piñeiro. La novela argentina ha recibido diversas adaptaciones en las últimas dos décadas, sin embargo, esta versión mexicana es una nueva perspectiva de las letras que conmovieron al mundo desde que fue lanzada su primera edición en 2005.

Omar Chaparro se adentró en esta nueva historia denominada ‘Las viudas de los jueves’, la cual promete atrapar el interés de los espectadores, ya que no solo la trama tiene un impacto significativo, sino también el elenco.

El actor chihuahuense es uno de los protagonistas de esta serie, y en entrevista exclusiva para El Diario contó sobre su personaje Tano Scaglia.

SU PERSONAJE

Omar dijo que es un personaje muy distinto a todo lo que ha realizado en su carrera actoral, algo que al artista le resultó muy interesante y que disfrutó mucho encarnar este personaje, ya que se adentró en el mundo de un millonario exitoso lleno de heridas y conflictos que no se ven a simple vista.

SU PREPARACIÓN

“Fue sumamente gratificante encontrarme con Tano, aunque inicialmente me resultó difícil, porque está un poco alejado de mi círculo. Es un millonario muy fresa, obsesionado con las marcas, relojes costosos y sobre todo habla muy diferente a como habla Omar Chaparro”.

“En mi trabajo previo, en un principio batallé en construirlo, pero empecé a hablar con diferentes voces. Puse en la licuadora creativa a varias personas que conozco como Tano. Algunos ejecutivos fresas, inclusive uno que otro de los ejecutivos de Televisa. Como soy bueno imitando, entonces estaba jugando encontrar la voz de Tano, y al estar en este proceso el personaje me comenzó a hablar y a regañar y me dijo que me dedicara a hacer lo mío que Tano ya existía desde que se plasmó en el guion. Así fue como lo creé, fue un acto de fe y de creer que esa voz que me estaba hablando ya no era yo, sino el mismo Tano Scaglia”, indicó.

UN GRAN ELENCO

En esta serie el actor chihuahuense compartió créditos con Irene Azuela, Zuria Vega, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Pablo Cruz Guerrero, Mayra Hermosillo, Gerardo Trejo Luna, entre otros. Está dirigida por Beto Hinojosa, mientras que la producción está a encabezada por Rafa Ley, Mariana Aceves, Vanessa Castro.

“Se grabó en un lugar denominado Club de Golf Malinalco, un club de primer nivel que se encuentra a dos horas de la Ciudad de México. Este club es impresionante y es donde grabamos, convivimos y disfrutamos mucho. Hubo mucha química entre todos. La verdad fue un goce total compartir con todo el elenco, surgió la magia”, puntualizó.

¿CUÁNTAS ADAPTACIONES HAY DE LAS VIUDAS DE LOS JUEVES?

En pleno 2023, Netflix retoma de la literatura de Piñero una de las obras más significativas de la novela de la autora argentina. Sin embargo, esta no es la primera adaptación de Las viudas de los jueves, en 2009, bajo la dirección de Marcelo Piñeiro, la historia de misterio tuvo su primera versión en formato de largometraje, mismo que también puede hallarse en el catálogo de Netfix.