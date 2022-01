¿Laura Bozzo tomó terapia por miedo a ir a la cárcel?

Agencias

Ciudad de México.- Luego de que Laura Bozzo librara una orden de aprehensión por presunta defraudación fiscal y se mantuviera tres meses alejada de la vida pública, ahora confiesa a la prensa de qué manera logró que esta situación no la desgastara emocionalmente.

"Es bien difícil, hasta ahora tengo ataques de pánico por el momento. El estar con mi hija menor un mes me ha ayudado muchísimo, de verdad. Yo tengo siquiatra desde hace varios años, sicólogo, más que medicinas, lo que yo recomiendo cuando uno tiene este tipo de problemas no se sienta loca… bueno, yo soy medio loca, no voy a decir que no, a los ocho años ya me llevaron al sicólogo por primera vez, o sea, imagínate, loca siempre he sido”

Y es que la conductora peruana asegura que su 2021 fue una completa pesadilla.

El 2021 fue una pesadilla para mí, la verdad, pero también fue un año de aprendizaje porque yo creo que uno tiene que saber que cuando te pasan esas cosas es por algo. Dios quiere que tú aprendas la lección. Y yo siempre he sido una persona muy inmadura, nunca me he preocupado de mi futuro, siempre he malgastado lo que he ganado, siempre he tenido gente alrededor mío que me ha estafado, me ha engañado. Mi contador. He pasado por cosas, pero es mi responsabilidad porque yo debí estar encima de eso.

Laura reveló si en algún momento pensó que podría ir a la cárcel y si esto le daba miedo.

"Creo que al final se impone la prueba, una prueba donde se está demostrando un hecho concreto porque la gente salió a hablar de mí sin saber. Nadie sabía lo que realmente estaba pasando. Yo no tengo miedo a la cárcel porque la gente que está en la cárcel muchas veces es mejor que la que está fuera. No tengo miedo, he hecho miles de programas en las cárceles, pero mi situación de salud no me permite.

Finalmente, compartió su felicidad a pocas horas de convertirse por primera vez en abuela.

"Nerviosa porque entre hoy o mañana nace mi nieto, mi primer nieto. Y el hecho de que voy a tener un nieto también es una alegría porque es como que estás perpetuándote”, finalizó.