Laura Pausini llamó a Diego Maradona 'poco apreciable'

Ciudad de México.- Por coincidencia, el pasado 25 de noviembre, cuando se celebra a nivel mundial la lucha contra la violencia de género, también murió el astro del futbol, Diego Armando Maradona.

Estos dos eventos, tan contrapuestos entre sí, no tendrían por qué estar juntos, pero la reflexión de la cantante italiana Laura Pausini, se ha hecho viral, porque apuntó su molestia hacia la excesiva cobertura mediática a un personaje al que califica como 'poco apreciable' , cuando, dice, lo importante es generar empatía con la lucha contra la violencia de género.

Por medio de sus cuentas oficiales, la italiana criticó el seguimiento de la noticia del "Pelusa".

"En Italia es más noticia el adiós a Maradona, un hombre seguramente buenísimo jugando a la pelota, pero de verdad poco apreciable por miles de cosas que se hicieron públicas, más que el adiós a tantas mujeres maltratadas, violadas, víctimas de abusos", expuso. Pausini añadió que aunque los casos de violencia se han incrementado, "siguen sin importarle a los medios de comunicación".

Laura Pausini también posteó: "Nuestros hogares, que sentimos todos como el único lugar seguro, ahora pueden ser para muchas mujeres el más hairy of the world. Es un miedo que ninguna mujer del mundo merece experimentar. Y saber que, durante el confinamiento, el número de víctimas de la violencia a mano de las personas con las que viven ha aumentado (solo hoy ha habido dos víctimas en Italia), me enfurece aún más.

"Este día es para animar a todas las mujeres, pero también a amigos y familiares que conocen la situación, a denunciar siempre cualquier acto de violencia, abuso o acoso. Debemos ponernos en primer lugar a nosotras mismas y nuestros respeto de nuestra dignidad y valores.

"¡Digamos STOP a la violencia contra las mujeres! ¡Hagámonos sentir fuerte!".