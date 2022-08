Le avientan nuggets de pollo a Harry Styles en pleno show

CDMX.- Durante la quinta fecha de su residencia de un mes en el Madison Square Garden de Nueva York, Harry Styles fue sorprendido por un miembro de la audiencia ¡que le aventó dos nuggets de pollo rancios!

El cantante, que vive un estilo de alimentación basado en plantas, se quedó perplejo por el gesto del fan. Sin embargo, tomó el acto con humor por su "enfoque tan interesante" para llamar su atención.

"¿Quién tiró el nugget de pollo?", preguntó el ex integrante de One Direction durante el show, antes de que le lanzaran un segundo nugget. "¡Es otro nugget de pollo! Yo no como pollo. Además, primero que nada, esto está frío, y asumo que es muy viejo...".

Posteriormente, el fan que le aventó los nuggets le pidió entre la multitud que se los devolviera, una vez que los había tocado. Harry Styles se los devolvió, pero cayeron al suelo, según testigos del concierto.

El cantautor está actualmente presentando una serie de shows en el Madison Square Garden, donde tiene planeado un total de 15 espectáculos. El incidente de los nuggets ocurrió la noche de este sábado.

Una vez terminados los show en Nueva York, Harry Styles continuará con la etapa norteamericana de su "Love On Tour", que lo llevará, entre otros países, a México. Posteriormente viajará a Australia y Nueva Zelanda.