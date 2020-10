Le dijeron que se moriría de hambre con la música; hoy celebra 45 años de trayectoria

Ciudad de México.- Aída Cuevas se enfrentó a las críticas de un género musical dominado por los hombres, y muchas veces la atacaron con comentarios despectivos que a cualquiera le harían renunciar a su música. Pero ahora, gracias a su perseverancia, celebra 45 años de trayectoria artística con un concierto que realizará este sábado 17 de octubre desde el Auditorio Nacional.

Uno de los que más la marcaron fue durante los inicios de su carrera, cuando buscaba una oportunidad para grabar su música y le dijeron que se moriría de hambre.

“Cuando yo empezaba esta carrera y fui a pedir una oportunidad para grabar en una disquera, prácticamente me sacaron y me dijeron ‘mira, de esto te vas a morir de hambre y no lo vas a hacer jamás’”, relató Aída.

“Creo que mis ganas de ser, de trascender, de demostrar que sí se puede a pesar de que haya personas que de alguna u otra forma se puede, pero siempre habrá alguien que te envidie o trate de truncar tus deseos”, continuó.

Pero no todo fueron momentos malos en su carrera, pues recuerda con una especial sonrisa en el rostro a quien fuera su maestro y leal amigo, Juan Gabriel.

“Otra de las cosas que a mí me marcaron muchísimo, y lo agradezco a la fecha, es conocer al maestro Juan Gabriel. Yo tenía 18 años, y él me buscó a través de una disquera en la que yo grababa. Me regaló 10 temas inéditos que yo le agradezco infinitamente, porque mucho del público que tengo fue gracias a ese disco”, recordó.

Y a la fecha, Aída no olvida uno de los consejos más importantes que Juan Gabriel le dio y que a la fecha sigue aplicando para mantener impecable su carrera artística.

“Me dio muchos consejos y tuve el honor de tener una amistad de más de 30 años, y de hecho mi hijo fue su primer ahijado. Me daba muchos consejos de vida, pero de profesión me dejó uno muy importante: ‘Usted dedíquese de lleno a hacer lo que le gusta y usted abóquese a hacerlo’. Me dijo que me metiera de lleno a mi trabajo y así lo he hecho”, expresó.

Para celebrar su aniversario, Aída realizará un concierto que contará con 18 bailarines, videos de los momentos más importantes de su carrera y un setlist con el que espera resumir 45 años de trayectoria artística.

“Tendremos un poco de todo, con canciones de compositores tan gloriosos como Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Manzanero y más. Cantaré con mucho corazón porque este concierto, este aniversario, sólo está ocurriendo gracias al apoyo de tantas personas que me han acompañado a lo largo de mi carrera”, puntualizó.

¡TOMA NOTA!

¿Qué? Concierto de Aída Cuevas “Celebrando 45 años de carrera”

Transmitido desde: El Auditorio Nacional de la Ciudad de México

¿Cuándo? Sábado 17 de octubre

Horario: 19:00 horas (Sonora)

Venta de boletos en www.eticket.mx

Retransmisión del concierto el 18 de octubre a las 13:00 horas (España)

Fuente: www.elimparcial.com