Le entran al Retrodocs

Chihuahua, Chih.- La historia de ‘TRUEque Feminista de Chihuahua’ quedó plasmada en un cortometraje por un grupo denominado ‘Legión’ de talentosos chihuahuenses, el proyecto que se encuentra concursando a nivel nacional, dentro de documentales Retodocs del Festival Docmx de la Ciudad de México.

Un proyecto chihuahuense

En entrevista para El Diario con el director y guionista del cortometraje Carlos Urquidi Granados, compartió cómo surgió la idea y cuál es el objetivo principal de este proyecto.

“La idea surge tras ver la convocatoria del Festival Internacional de Cine de no Ficción y su reto DocsMx 2021, me inscribí, pasó el tiempo y no tenía respuesta, de repente, con apenas una semana de anticipación me avisaron que estaba dentro para participar en el reto de crear un cortometraje en 100 horas, desde su creación hasta su edición final”

“Ya había hablado con algunos amigos a quienes les gustó la idea y se embarcaron conmigo en el proyecto. Se armó el equipo y a entrarle. El tema del cortometraje surgió en la marcha, ya que los organizadores lo dieron al iniciar, entonces fue de crear el guión y todo”

“El objetivo principal fue vivir la experiencia de ser parte de un festival de tal categoría y magnitud, de probarme si podía lograr algo bajo presión y después de tener fue contar una historia que nos atañe a todos, que nos representa a todos, la pandemia es global y tratamos de reflejar el cómo actuamos como seres individuales, pero a favor de toda una comunidad, de hacer mano cadena y de apoyarnos unos a otros”, dijo el escritor chihuahuense Carlos Urquidi.

Unión en tiempo de crisis

El filme proyecta la iniciativa social-feminista que nació en marzo de 2020, a raíz de la pandemia, un grupo de mujeres chihuahuenses decidieron unirse ante la situación para intercambiar principalmente despensa, retomando la actividad del trueque y hacer comunidad en tiempo de crisis. Han reunido y apoyado a más de 15 mil familias.

La idea original, dirección y guión, de ‘TRUEque’, fue de Carlos Urquidi Granados, además participan la productora, Marcella Ríos; Misael De León, Dirección de cámaras, fotografía y edición; Alejandro Olace Moreno, Asistente de sonido y Checo Cadena, Auxiliar de Cámaras.

“Tomé la decisión de amalgamar la idea con una parte actuada y otra contada por las propias mujeres que vivieron y armaron el trueque en Chihuahua, mostrar una historia real, pero actuada y la segunda, en viva voz de sus protagonistas.

En actuación me apoyó la maravillosa Sagrario Silva y su nieta Anna Reneé, como la madre e hija, respectivamente, además del debut actoral de un gran amigo, James Osollo en el papel del padre.

En las historias contadas de viva voz participan las impulsadoras y creadoras del Trueque: María Luisa Silva Guevara, Carla Cecilia Reyna, Carmen Muñoz, Jéssica Lariza Jáuregui y Mónica Ríos”, puntualizó.

Lo más complicado de realizar TRUEque

“¡Todo! (dijo entre risas), pero creo que lo más difícil fue tomar la decisión de cuál rumbo tomar, hay mucho por contar del Trueque Feminista, en el momento de hacer las entrevistas surgió un tema particular sobre la madre de una de las participantes del trueque y ahí surgió también el rumbo del cambio, de decidir tocar ese tema particular, muy fuerte, y enlazarlo con el tema general, del gran esfuerzo que hicieron y hacen estas grandes mujeres unidas”.

Que le aporta en lo personal este proyecto

“Personalmente me deja el seguir creyendo en la gente y me da fuerzas para seguir contando historias para que las conozcan a otros niveles y dar otra perspectiva de vida y de mente. Conté con amigos maravillosos que se subieron a este barco de locura, sin ellos esto no sería posible. Luego encontramos esta historia fascinante de mujeres apoyando a familias enteras en el pico de la crisis sanitaria y pues no me queda más que aplaudirles a todos y cada uno. No soy un experto en la cuestión cinematográfica, pero hay ganas y pasión por usar ese medio y transmitir algo poderoso y compruebo una vez más que hay amigos allá afuera con esas mismas ganas y compromiso social”, enfatizó.

Concursa a nivel nacional

En 2021, el componente de apoyo a la creación y producción de DocsMX cumple 16 años. Dieciséis años en los que se ha convertido en la principal productora de documentales del país: casi 500 cortometrajes que han recibido numerosos reconocimientos, entre los que se encuentran un Premio Ariel a Mejor Cortometraje Documental y dos nominaciones más de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México. En esta edición 2021, gracias a la Universidad de la Comunicación y New Art, los cortometrajes ganadores obtendrán importantes y significativos premios.

Más de 150 equipos aceptaron el desafío, pero únicamente 63 llegaron a la meta, entre ellos ‘Trueque’ y ya comenzó la votación por los premios del público y del jurado, la fecha límite para votar por él es hasta el sábado 23 de octubre.

“Me siento como si hubiera ganado el premio Ariel, ver el cortometraje ya en exhibición nacional e internacional es de mucho orgullo y visibilizar la posibilidad de que la historia llegue a miles de personas, no tiene precio, pero también te alienta a seguir buscando maneras de crear de forma independiente”, contó.

Para saber…

Este es el segundo cortometraje de no ficción, del talentoso creador chihuahuense el primero lleva por nombre ‘Mi error fue creer en un tema’, en 2018, sobre un caso real terrible pero enfocado en cómo se juzga las vidas de las personas detrás de una computadora, las redes sociales.

“El cine como tal me fascina, pero meterme ya más adentro fue después de tomar un taller del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, que incluía crear una idea para un cortometraje, pero nunca nos dijeron que el creador del guión debía dirigir, y ahí empezó todo, con fallas y errores pero con la idea de reflejar en imágenes una problemática social”.

“Me hace soñar más en grande, amo el formato del cortometraje de no ficción, pero confieso que la idea es hacer varios y convertirlos en una película, todos unidos por un tema en común: el esfuerzo de la gente para salir de situaciones atípicas, pero nada de dar consejos, no soy quien debe darlos, solamente contar historias y que el espectador decida”, indicó.

ASÍ LO DIJO

“Sí se puede, hay que creer en nosotros y en la gente, todos somos historias, todos tenemos algo que contar y decirle al mundo aquí estoy, véanme. Ver y ser vistos”

Carlos Urquidi Granados, director y guionista de TRUEque

EL DATO

La segunda parte del reto es el concurso, pueden verlo y votar ya en la plataforma de DocsMX, en Vimeo, ahí está en exhibición todos los cortometrajes de la selección oficial del Festival.

Para verse y votar:

Título: TRUEque

https://docsmx.org/

vimeo: https://vimeo.com/627068887