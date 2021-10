'Le sembraron el arma a mi hijo': Padre de Octavio Ocaña

Ciudad de México.- Coronas de flores de parte de la producción de Vecinos llegaron a la funeraria en Tlalnepantla donde velan al actor Octavio Ocaña, quien se volvió icónico como Benito en el programa cómico, y estas fueron de lo poco que logró verse.

Mientras los detalles de su muerte se esclarecen y se mantienen en tendencia en redes sociales, su familia optó por la intimidad para despedirlo.

Los familiares recibieron abrazos de sus allegados en la entrada a la sala, pues apenas salieron por la presencia de los medios.

Las únicas aclaraciones que dieron fueron para que la gente no se quede con una imagen errónea de Ocaña, pues su padre sostuvo que los hombres que iban en la camioneta con su hijo eran gente de confianza, a quienes él había puesto para cuidarlo.

Por ello rechazó versiones que señalan que su hijo portaba un arma y que se encontraba alcoholizado.

"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que la inventaron los pinches chismes que meten, cosas para no sé. Claro que fue algo sembrado, por su puesto. Él tenía quien lo cuidaba y ellos son los que traen armas, él no traía arma.

"Como papá estoy destrozado, eso va para todos los padres que han perdido un hijo como yo, eso va para todos los padres de familia que están expuestos nuestros hijos por esta pinche política que tenemos y por esta chingada policía, porque son unos policías corruptos. Eso fue lo que pasó con mi hijo", afirmó el padre.

Al recinto llegó la actriz Bárbara Torres, conocida por su personaje de Excelsa en La Familia P. Luche, aunque prefirió no dar palabras a los medios.

Después de que les entreguen el cuerpo a las 10:00 horas del domingo, la familia planea llevarlo a Tabasco, de donde son originarios.