Le valen a 'Cuquita' rumores sobre infidelidades de 'Chente'

Ciudad de México.- Pese a lo que se diga, María del Refugio Abarca Villaseñor "Cuquita", viuda de Vicente Fernández, comparte que la conexión que tuvo con el cantante siempre fue inquebrantable.

Por eso, le valen los chismes sobre infidelidades y las historias que se cuentan sobre ella, el ícono musical y sus hijos, pues sabe que el cariño y amor por su familia fueron un motor incondicional para el "Charro de Huentitán".

"Él era muy él. Él sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo. Tan lo supo que nunca se fue; de haber querido se va. ¿Quién detiene a los hombres? Nadie. Él siempre hizo lo que quiso y muy bien hecho. Así me critiquen, sigo en la misma posición.

"Como siempre lo dije, él era mi marido, pero aunque me critican, me criticaron, no me interesa. Yo no iba a cuidar a un señor, no iba a andar detrás de él. Vicente siempre volvió a su casa por amor y aquí sigue", dijo Abarca, quien fue compañera de Fernández por casi 60 años.

"Cuquita" también aclaró que su familia sigue tan unida como siempre y desmintió rencillas entre los integrantes.

"No sé por qué dicen que estamos peleados. No, ahorita Alejandro está trabajando en Vallarta, Vicente (Jr.) anda en Los Ángeles y Gerardo como es el charro, anda en el congreso charro, pasaron a finales. No estamos peleados y nunca hemos estado peleados. No sé por qué la gente saca tantos chismes", expresó.

Además dijo que no ha visto El Rey, Vicente Fernández, la serie autorizada del músico que está disponible en Netflix, y que no planea verla pronto.

"Desde que llevé a Vicente al hospital (en agosto de 2021) no veo la televisión y la serie no la he visto porque luego hay cosas que no. Yo no soy de Huentitán, yo soy de Tepa", afirmó.

Le dedican altar

Durante estas fechas, Vicente Fernández está siendo homenajeado con un altar localizado en su mausoleo, en el Rancho Los Tres Potrillos.

"Es para su público también, que sigue pasando, sigue viniendo. Ahorita ya está todo listo para que vengan a ver su altar", expresó la viuda del ícono musical, quien recibió este domingo a la prensa, minutos antes de que arribaran que los primeros turistas del día.

El altar comenzó a ser montado con una semana de anticipación. Fue creado por 50 artesanos michoacanos y sus familias, entre diseñadores, escultores, decoradores, floristas, pintores y carpinteros provenientes de los municipios de Tzintzuntzan, Morelia, Quiroga y Pátzcuaro.

Para adornar el espacio, se utilizaron más de 72 mil flores de cempasúchil, así como 20 veladoras de cera escamada en el centro del altar y más de 2 mil veladoras que iluminan el camino desde la entrada del Rancho Los Tres Potrillos hasta la tumba.

En el centro del altar está una foto en blanco y negro de Chente. También adornan este homenaje uno de sus trajes de charro, una silla para montar y botellas de tequila. En el piso está escrito: "Sigo Siendo El Rey".

"Doña Cuquita ha estado presente en todo el proceso. Mientras trabajábamos en él, nos contó anécdotas, nos recomendaba dónde poner más flores y ella eligió la fotografía de Don Vicente. Ha escogido como tres, pero creo que esta es la que se queda", platicó Rocco Garcini, coordinador del proyecto.

El acceso al Rancho Los Tres Potrillos se permitirá de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 hrs, aproximadamente.

Este 1 de noviembre la familia de Vicente Fernández llevará ofrendas a su altar, pero este evento será privado. Asimismo, los días 1 y 2 se realizará una ceremonia de procesión a las 18:00 horas.