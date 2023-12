Lee Child cederá la batuta a su hermano sobre 'Jack Reacher'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El autor de la saga literaria de thrillers que ha vendido más de 100 millones de copias por todo el planeta se desprende a los 69 años, con convicción, de su popular creación, que triunfa en la televisión con la serie Reacher (con Alan Ritchson).

Otros narradores habrían decidido matar a su personaje en un apoteósico cierre, pero Child, quien ha conjugado la literatura de calidad con la popular, ve las cosas de manera distinta.

Y a diferencia de Reacher, quien reacciona sin dar explicaciones, el británico se justifica, en entrevista.

Su hermano Andrew, con quien coescribió las últimas cuatro novelas de la serie, se hará pronto, y en definitiva, con el control de la franquicia que, según Forbes, vale mil millones de dólares.

"Es un buen escritor. Tiene nueve libros propios y es mucho más joven que yo (55 años). Tiene mucha energía, ideas y resistencia.

"Dije: intentémoslo. Mantengamos a Reacher vivo, no decepcionemos a los lectores. Parece que ha resultado muy bien", expresó Child.

Llevado al cine por Tom Cruise en dos películas, Reacher, mezcla de caballero andante y ronin -samurái sin amo-, resuelve problemas con los puños, pero también con sus habilidades deductivas.

Tal amalgama ha seducido a lectores como los consagrados escritores Stephen King y Ken Follett, y a bibliófilos comunes por todo el mundo.

En opinión de Child, quien comenzó a publicar las aventuras de Reacher en 1997, pensar en los lectores, precisamente, es la clave de su paso al costado.

Él mismo, devorador de libros, varias veces se sintió traicionado cuando leyó la nueva entrega de un personaje con el que se había involucrado, y algo fallaba.

"Me prometí que jamás haría eso, que si sentía que se me acababa la gasolina, me detendría, no entregaría algo sin entusiasmo. Fue una especie de trato que hice conmigo mismo. Quizás un poco apresurado.

"Pero el último libro que hice en solitario, la novela 24, 'Blue Moon'... un par de veces sentí que no quería escribirlo. Probablemente, fue muy pronto, pero lo tomé como una advertencia".

Venganza en TV

Child estará involucrado con Reacher por algún tiempo: ya está anunciada la novela 29 de la saga, que con el título "In To Deep"y todavía en coautoría, llegará a las librerías en octubre de 2024.

Reacher, la serie, estrenará una segunda temporada el viernes en Prime Video, e incluso ya está en marcha una tercera.

Child comenzó a escribir su primer libro ("Zona Peligrosa") después de ser despedido, en 1995, de un puesto importante en un canal británico, así que tener éxito ahora en la televisión le parece una dulce venganza.

"Sí, algo así. Aunque ya cobré una venganza en clave", confesó. "Cuando me despidieron, estaba extremadamente enojado. Usé esas emociones como energía para mis primeros libros.

"De hecho, a los villanos de la primera media docena de libros les puse los nombres de quienes me corrieron en aquella época".

Producir Reacher, a Child le ha permitido reflexionar en los avances del formato televisivo, pues cuando él hacía programas, no existían los maratones de series impulsados por el streaming.

"La atmósfera era muy diferente. Me alegra este nuevo mundo de la televisión, que encaja perfecto con las novelas. Me alegra ser un escritor involucrado en esto. Conseguí saltar a un tren en movimiento, y parece que me va bien", concluyó el autor.