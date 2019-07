Leonardo DiCaprio afirma que las pupusas son mejores que los tacos

Los Ángeles, California.- Leonardo DiCaprio se encuentra promocionando su más reciente película: "Once Upon a Time in Hollywood", a lado de Brad Pitt, Margot Robie y el aclamado director Quentin Tarantino.

Los cuatro fueron entrevistados por Univision sobre la cinta, pero salió a la plática la comida mexicana, por lo que el reportero les pregunto cuál era su platillo mexicano favorito.

‘‘No puedes vivir en L. A. y no amar la comida mexicana, no puedes ganar contra un taco’’, afirma Brad.

Leonardo se queda un tiempo pensando y mientras hablan de tacos añade el platillo de su preferencia.

‘‘Yo soy más un hombre de pupusas’’.

Cabe señalar que las pupusas son un platillo de El Salvador, por lo que la respuesta sorprendió al reportero, quien rápidamente le dijo: "¡Son salvadoreñas!". DiCaprio asintió.

No sabemos si el actor pensó que se trataba de un platillo mexicano, pero lo que nos quedó claro es que prefiere unas pupusas antes que unos tacos.





Fuente: www.elimparcial.com