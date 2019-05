Les pega estar sin exclusividad a actores de Televisa

Ciudad de México.- Ser independientes y trabajar sin temor a ser vetados costó caro a los actores de Televisa porque perdieron su exclusividad y con ello una entrada mensual segura.

La lista de famosos que dejaron de pertenecer a la televisora es larga y muchos de ellos con décadas de antigüedad, como Érika Buenfil, quien a 40 años de laborar en Televisa le fue rescindido su contrato.

Otros casos son los de Jacqueline Andere, Chantal, Lourdes Munguía y Éric del Castillo, este último quien como muchos se mostró sorprendido.

"Yo sé de un compañero que falleció a los tres meses que le quitaron su exclusividad porque se acostumbra uno a sus gastos. 'Tengo tanto dinero mensual, pago esto, pago aquéllo'. Y vives así 30 años y de repente se termina y piensas que afuera de Televisa se acaba el mundo y no. Está más abierto que nunca", señaló el actor de 84 años.

Con amplia trayectoria en los escenarios, a Buenfil también le pegó el despido.

La protagonista de telenovelas como Amor en Silencio, Marisol y Tres Mujeres, confesó que se sintió fuera de rumbo.

"Cuando ensayábamos la obra Terapia Divina llegué a darles la noticia. Me dijeron: 'No te preocupes, aquí tienes trabajo'. Ese día ensayé como pensando: '¿Pa' dónde me voy?' Ha sido para mí un bálsamo tener esta obra", expresó la actriz, quien es madre soltera.

Hace tiempo Munguía fue llamada por los ejecutivos para dar terminado su contrato de 37 años.

"Apenas estoy saliendo de esa fórmula que me había resultado muy buena (el salario mensual). Esto ya era algo que esperaba, era una la que ya venía y mis compañeros me fueron preparando", señaló la actriz que actúa en Por Amar Sin Ley.

"Seguiré trabajando para Televisa, pero como me dijo (el directivo) Juan Antonio Mateos: 'La fórmula ha cambiado; queremos seguir contratando, pero nuestros contratos van a ser por proyecto, así le hacen en Estados Unidos y así le vamos hacer aquí'".

Así como muchos actores han dejado de ser exclusivos, hay excepciones como Adrián Uribe, cuyo contrato caducará en dos años.

"Yo estoy a dos años de terminar (con Televisa), ya las exclusividades se están extinguiendo, somos muy pocos los que quedamos y qué bueno, creo que hay que sentirte libre y tú irte a donde quieras", señaló el protagonista de Nosotros Los Guapos.

Mientras algunos famosos extrañan más la entrada mensual, otros como Rodrigo Murray, Maribel Guardia, Olivia Collins y Lorena Velázquez, disfrutan tener más opciones para trabajar en los escenarios de su preferencia, sean de cine, teatro, televisión o algunos con presentaciones personales.





Fuente: www.elimparcial.com