Levanta 'Todo en Todas Partes...' cuatro premios SAG

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- En una de las entregas de premios más emotivas del año, la cinta Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo se alzó con cuatro estatuillas en los SAG Awards, que entrega el Sindicato de Actores de Hollywood.

Desde el Fairmont Century Plaza, en Los Ángeles, California, la gala de premios reservó su galardón más importante, el de Ensamble en una Película, para el final de la velada. Al anunciar al ganador, el broche de oro lo dio el legendario actor James Hong, quien ha participado en más de 450 cintas y series de TV.

"Cuando empecé mi carrera, en mi primera película al lado de Clark Gable, los actores que hacían de asiáticos tenían que pegarse los ojos para que se les vieran rasgados. Los productores decían que los artistas asiáticos no teníamos suficiente talento y poder de taquilla. Bueno, ¡mírenos ahora!", señaló Hong.

"Hace rato me dijeron que si me llevaba este premio, me convertiría en el primer actor asiático en ganar en esta categoría. Para todos los que están luchando allá afuera, que sueñan con ser actores, sigan luchando, porque algún día los reflectores los iluminarán. Gracias a todos los que me echaron porras; yo le echaré porras a ustedes, siempre", señaló momentos antes Ke Huy Quan, tras triunfar por Actor de Reparto.

Posteriormente, Michelle Yeoh sorprendió a todos como Mejor Actriz, por el mismo filme, ganándole a otra de las favoritas, Cate Blanchett. La malaya de origen chino se mostró visiblemente emocionada al subir por su trofeo, resumiendo su euforia al lanzar un "fuck" en plena transmisión, el cual fue celebrado por sus colegas.

Su gran amiga en esta temporada de premios, Jamie Lee Curtis, quien no había competido en los SAG desde 1995, se alzó también con un galardón por la misma película, el de Actriz de Reparto.

"Estoy usando el anillo que le regaló mi padre (Tony Curtis) a mi madre (Janet Leigh), quienes con el tiempo se convirtieron en estos grandes monstruos de la actuación. Yo me casé con un actor. Amo a los actores. Es un trabajo hermoso", señaló Lee Curtis.

"Todos los actores jóvenes que están afuera y que no saben si este momento les llegará algunas vez, sí pasará. Soy una 'nepo baby', y entiendo sus críticas, ¿pero saben qué? Soy una mujer de 64 años y estoy muy feliz en este momento, ¡qué sueño realizado!".

Como es costumbre cada año, la ceremonia arrancó con un pequeño grupo de invitados hablando hacia la cámara sobre cómo iniciaron su carrera y consiguieron su credencial del sindicato de actores. Entre ellos destacaron las anécdotas de Niecy Nash, Bob Odenkirk y Jamie Lee Curtis.

Luego de presentar un pequeño video con las actuaciones más destacadas de este año, los primeros premios que se dieron fueron los correspondientes a actuaciones en Miniserie o Película Para Televisión, que fueron a dar a manos de Jessica Chastain, por George & Tammy, y Sam Elliott, por 1883.

Las categorías enfocadas en Serie de Comedia se dividieron en historias exitosas como Abbott Elementary (Ensamble), Hacks (Jean Smart, Mejor Actriz) y The Bear (Jeremy Allen White, Mejor Actor), mientras que las de Serie de Drama se repartieron entre The White Lotus (Elenco y Mejor Actriz, para Jennifer Coolidge) y Ozark (Jason Bateman, Mejor Actor).

La participación de mexicanos este año se redujo a la labor de presentadores, con Diego Calva mostrando un clip de Babylon, nominada a Mejor Elenco, y Diego Luna (junto a Ariana DeBose) presentando a las nominadas a Mejor Actriz en una Serie Dramática.

El premio especial a la trayectoria se le entregó a Sally Field, de manos de Andrew Garfield, quien interpretó a su sobrino Peter Parker en la segunda versión en cines de Spider-Man, de Sony. La actriz, ganadora de dos Óscar, recibió una ovación de pie en dos ocasiones.

Luego de no transmitirse vía televisión de cable un par de años en México, Latinoamérica y otros territorios debido a la pandemia, los SAG Awards volvieron a verse a nivel internacional gracias a Netflix, con quienes firmaron un acuerdo exclusivo. Este año, la gala se vio por el canal oficial de YouTube de la compañía, mientras que a partir de 2024 se podrá ver directamente en la plataforma.

Lista de ganadores

CINE

Mejor Elenco

"Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo"

Mejor Actriz Protagónica

Michelle Yeoh, por "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo"

Mejor Actor Protagónico

Brendan Fraser, por "La Ballena"

Mejor Actriz de Reparto

Jamie Lee Curtis, por "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo"

Mejor Actor de Reparto

Ke Huy Quan, por "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo"

Mejor Equipo de Stunts

"Top Gun: Maverick"

TELEVISIÓN

Mejor Elenco en una Serie Dramática

"The White Lotus"

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Jennifer Coolidge, por "The White Lotus"

Mejor Actor en una Serie de Drama

Jason Bateman, por "Ozark"

Mejor Elenco en una Serie de Comedia

"Abbott Elementary"

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Jean Smart, por "Hacks"

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Jeremy Allen White, por "The Bear"

Mejor Actriz en una Miniserie o Película Para Televisión

Jessica Chastain, por "George & Tammy"

Mejor Actor en una Miniserie o Película Para Televisión

Sam Elliott, por "1883"

Mejor Equipo de Stunts

"Stranger Things"

Life Achievement Award

Sally Field