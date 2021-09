Liam Neeson se puso en modo héroe al filmar escena de riesgo

Reforma

Ciudad de México.- A pesar de la ropa térmica, todos sufrían el frío de Winnipeg, Canadá, ese febrero de 2020.

La escena a filmar a continuación era una locura: Mike McCann, el camionero interpretado por Liam Neeson en la película Riesgo Bajo Cero, se debe meter a un lago helado para rescatar a su hermano.

El doble de acción de la prestigiosa estrella hace su parte. Para sorpresa de todos, el actor irlandés nominado al Óscar, entonces de 67 años, anunciaba que él también se sumergiría. Todos estaban con la boca abierta.

"Es de locos. Realmente quería hacerlo. Algunas de las tomas sale su doble de riesgo, y ambos usaban debajo de su ropa lo que se llama traje de supervivencia, que te ofrece protección y aislamiento. Pero aun así, ¡era meterse al agua helada! ¡Y era Liam Neeson! No puedo creer que lo hiciera", rememora, aún incrédulo, el director del filme, Jonathan Hensleigh.

Winnipeg, subraya el guionista de películas como Armageddon y Duro de Matar 3, es una de las ciudades más gélidas del planeta, "más que muchas ciudades de Siberia". Un día aleatorio de la producción, asegura, el termómetro marcó menos 38 grados celsius.

El rodaje de Riesgo Bajo Cero tenía que hacer honor a la trama y no ser un picnic dominical. El filme, que llega este jueves a cines mexicanos, sigue a Frank, un veterano conductor sobre hielo. Tras perder su empleo por golpear a un bully de su mecánico y hermano, un veterano de guerra trastornado mentalmente, necesita dinero. Y acepta una misión casi mortal.

Una mina de diamantes colapsa y los trabajadores atrapados tienen cada vez menos oxígeno. Se necesitan tuberías con urgencia para su rescate. No se pueden llevar en avión ni helicóptero. Es preciso un camión.

Frank conducirá con una carga de 30 toneladas sobre lagos congelados y capas de hielo de sólo 80 centímetros. Por si no fuera suficiente, también se enfrentará a un complot.

Sin fondos verdes para efectos digitales, la magia de Riesgo Bajo Cero provino de Neeson y los que los conductores especialistas en el terreno podían hacer. El rol parecía ideal para el histrión: tras salir de la universidad él mismo trabajó como camionero.

Ya una marca en el género de filmes de acción, Neeson dijo hace poco que planeaba abandonar pronto el género porque acababa sin aliento. Hensleigh, quien atestiguó de lo que es capaz, no comparte esa idea del actor presuntamente cansado por la edad.

"No mostró indicaciones de eso (falta de aliento) cuando filmamos. Todos nos maravillamos de su energía. No sé. Él lo decidirá, es su vida y su carrera. Pero he estado en contacto recientemente con él y pienso mandarle a él y a su agente mis guiones. Es maravilloso que continúe haciendo eso. No he visto nada como él", subraya.

Hensleigh escribió Riesgo Bajo Cero teniendo como referencia El Salario del Miedo. La película de H.G. Clouzot de 1967 trata sobre un viaje por la montaña en que trabajadores transportan nitroglicerina para apagar un pozo petrolero incendiado.

"No quería hacer un remake. Por años pensé cómo enfocarlo. Cuando vi el reality show Ice Road Truckers, sentí que me mostraban el camino. Lo difícil fue pensar cómo rodar con camiones en un lago real y resolver un asunto legal.

"Nos preguntamos: ¿podemos conseguir una compañía de seguros que nos cubra hacer esto con una estrella internacional sobre un camión en un lago helado? Lo hicimos".

El realizador, quien en 2004 dirigió la cinta del superhéroe The Punisher, busca ahora sólo historias donde la acción sea cruda y veraz, no increíble y falsa. Así serán sus siguientes proyectos, promete.