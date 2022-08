Líder de la banda Mumford & Sons fue abusado de niño

CDMX.- Marcus Mumford, líder de la banda de rock Mumford & Sons, reconoció en una entrevista para la revista GQ que fue víctima de abuso sexual infantil.

"Al igual que mucha gente, y estoy aprendiendo más y más sobre esto a medida que avanzamos y lo juego con la gente, fui abusado sexualmente cuando era niño", dijo el músico y compositor. "No por familia y no en la iglesia, lo que podrían suponer algunas personas. No se lo había contado a nadie en 30 años".

Mumford, de 25 años y originario de California, Estados Unidos, añadió que su más reciente sencillo en solitario, "Cannibal", aborda estas experiencias, que datan de cuando tenía apenas seis años.

"Todavía puedo saborearte y lo odio. Esa no fue una elección en la mente de un niño y lo sabías. Tomaste la primera rebanada de mí y te la comiste cruda. Lo arranqué con tus dientes y tus labios como un caníbal, maldito animal", señala una estrofa de la canción, cuyo videoclip fue dirigido por Steven Spielberg.

El día que Marcus Mumford tocó fondo

En la entrevista, Marcus Mumford, cuyos padres eran líderes de Vineyard Churches, una denominación cristiana evangélica, recordó que cuando salió de gira en 2018 con Mumford & Sons "tocó fondo", y fue cuando decidió comenzar a sanar.

Buscó un terapeuta especializado en trauma y, en su segunda sesión, habló sobre sus experiencias de niño, mismas que le revolvieron el estómago y lo mantuvieron en un estado de shock.

"Aparentemente, es muy común", explicó el cantante. "Una vez que básicamente desenganchas la negación y comienzas el proceso de eliminar algo de supresión, entonces es muy natural que surjan esas cosas. Había tenido problemas para respirar toda mi vida. No asma, sino simplemente recuperar el aliento".

"Lo que pasé fue la primera de una serie de experiencias sexuales realmente inusuales y poco saludables a una edad muy temprana. Y por alguna razón, y realmente no puedo entender por qué, no me convertí en un perpetrador de abuso sexual, aunque he tenido mi parte justa de comportamiento cobarde".

"Cannibal" es la primera canción del álbum debut en solitario de Marcus Mumford, Self-Titled, que se lanzará el 16 de septiembre a nivel mundial.