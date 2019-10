Lidera Ariana Grande nominaciones a los MTV EMAs

Ciudad de México.- MTV anuncia los nominados a los MTV EMAs 2019, con Ariana Grande liderando la lista con siete nominaciones incluyendo Mejor artista, Mejor video por su éxito 'thank you, next' y Mejor Canción, categoría en la que compite con Shawn Mendes y con Lil Nas X y Billie Eilish.

Todos ellos siguen de cerca a Grande con seis nominaciones cada uno. J Balvin acumula por su parte cinco nominaciones entre las que se incluye Mejor artista, mientras que Lizzo y Taylor Swift compiten entre ellas en la categoría Mejor artista local EE.UU., además de aspirar a cuatro nominaciones cada una.

En España, compiten por llevarse el título de Mejor artista local Amaral, Anni B Sweet, Beret, Carolina Durante y Lola Índigo.

Los #MTVEMA 2019 podrán verse en directo a través del portal MTV, en más de de 180 paises el domingo 3 de noviembre desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) a partir de las 20:00

horas.

Los patrocinadores oficiales de los MTV EMAs 2019 son Amazon Music, Vodafone y El Cortes Inglés. La alfombra roja de los MTV EMAs 2019 está patrocinada por la próxima película Los Ángeles de Charlie.

Las votaciones están abiertas en mtvema.com, donde pueden consultarse todas las categorías, desde este martes hasta el 2 de noviembre a última hora.