Lidera Kate del Castillo a grupo de mujeres de 'armas tomar'

CDMX.- Eran "las esposas de los malos" y cuando estos son aprehendidos y encerrados, las mujeres deberán despojarse de sus diferencias y miedos para sobrevivir en una jungla plagada de matones y narcotraficantes, además de sus propias inseguridades.

Armas de Mujer, la nueva comedia oscura de ocho episodios que se estrena este mes por HBO Max, es protagonizada por Kate del Castillo (Ángela), Roselyn Sánchez (Sofía), Sylvia Sáenz (Viri) y Jeimy Osorio (Esme).

"Me fascina el proyecto porque estamos presentando un humor que el latinoamericano no acostumbra tanto en este formato, que es el 'dark comedy'... con mujeres que son muy contrastantes en forma de ser, en modos, en ideales, pero se unen porque no les queda de otra. Y se dan una serie de situaciones que al final del último episodio te dicen: '¡Órale, no lo veíamos venir!'", contó Kate del Castillo en entrevista virtual.

Estas mujeres vivían de apariencias e ignoraban los negocios de los hombres que las mantenían y les proveían de los lujos. Entre ellas se creó un odio exacerbado por las rivalidades y falsas complicidades, fabricadas o verídicas, de sus esposos.

"Hay un poco de fantasía porque obviamente si es una mujer que está casada con un narco, creo que no puede no saber a qué se dedica su marido, pero tiene un poco de fantasía para darle ese halo de misterio.

"Al público de Latinoamérica le encanta el tema del narco porque representa mucha curiosidad, mucha veracidad, el otro lado de lo que sale en las noticias. Y por ahí vamos, pero no todo es eso, es la resistencia de cuatro mujeres, la unidad, la prueba de lo que es la amistad", puntualizó Roselyn Sánchez.

Una apuesta oscura y cómica para Latinoamérica

Armas de Mujer cuenta con el mismo equipo de producción del éxito insignia de Telemundo, La Reina del Sur, y fue creada por José Luis Acosta.

Inicia con el choque emocional del cuarteto que se enfrenta a su realidad: sus maridos están en prisión y se encuentran desprotegidas, y la pregunta es: ¿qué harán?

"O se unen o se destruyen entre sí. Todas asumimos personajes de mujeres que son de distintas facetas emocionales, que van de la inseguridad a la fortaleza y eso creo que es lo que se debe resaltar de lo que trabajamos durante los ocho episodios", observó Sylvia Sáenz.

"Y es muy importante destacar el proceso de cambio al que se enfrentan, porque si no lo tomaban de frente, se hundían, se morían en el intento y más les valía intentarlo", apuntó Jeimy Osorio.

Los cuatro hombres robaron cinco millones de dólares al capo mayor, Zuazo, y esto desató una batalla que los llevó a prisión. A las protagonistas les cortaron cuentas bancarias, se toparon con un asesinato accidental, y deben ir cara a cara contra varios de los criminales más temidos para tratar de sobrevivir.

En la historia, Sofía deseaba quedar embarazada para cristalizar su sueño de maternidad con el hombre de su vida; Viri tiene dudas de su sexualidad y de su percepción del amor; Esme no sabe cómo lidiar con la infidelidad de su esposo y la vida alterna que le descubre, y Ángela trata de sobrellevar una vida descompuesta junto a su hija, aunque no lo logra.

LOS PERSONAJES

Ángela (Kate del Castillo)

- Esposa del contador del cártel y líder fortuita del grupo de mujeres que pasarán de ser esposas despreocupadas, a mujeres dispuestas a utilizar todas las armas a su alcance para poder sobrevivir.

Sofía (Roselyn Sánchez)

- Con una personalidad fuerte, es la cónyuge del asesino del cártel. Su obsesión nociva la llevará a lugares oscuros que se traducirán en decisiones imperdonables

Viri (Sylvia Sáenz)

- Mujer de uno de los jefes supremos en la jerarquía del cártel. Aunque es tímida, hará cualquier cosa para tratar de controlar a su familia.

Esme (Jeimy Osorio)

- Persona independiente y valiente, está casada con el líder de los asesinos del cártel. Está enfocada en recuperar su antigua vida.

LA 'CARNITA' DE LA SERIE

- Las mejores amistades son las inesperadas y duran para siempre.

- Las protagonistas toman las riendas del negocio criminal de sus esposos y salen adelante juntas. El universo narco es contextual y el espacio donde la trama puede dar un giro para llevar al frente la fuerza femenina desde posiciones que históricamente son ocupadas por hombres.

- Al unirse las cuatro mujeres, se enfatiza la importancia de empoderarse entre mujeres y le agrega el elemento de comedia a la producción, alejándose del drama tradicional de las series de crimen.