Lideran ‘The Crown’ y ‘The Mandalorian‘ las nominaciones en los Emmy

Tomada de internet / Escena de la serie The Mandalorian

The New York Times

Nueva York— Después de un año en el que la pandemia obligó a muchos estadounidenses a recurrir cada vez más a la transmisión de video sobre pedido para el entretenimiento, la Academia de Televisión recompensó a los servicios de transmisión a lo grande en las nominaciones para los Premios Emmy 73.

Tres series de transmisión abrieron el camino, con "The Crown" de Netflix y el drama de acción de Disney+ “Star Wars: The Mandalorian”, cada una con 24 nominaciones. La serie de Disney+ Marvel “WandaVision” tuvo 23 nominaciones. Fue la primera vez que los tres programas principales nominados fueron todos de plataformas de transmisión.

HBO, con la ayuda de su servicio de transmisión de un año, HBO Max, lideró todas las cadenas con 130 nominaciones. Netflix estaba justo detrás con 129 nominaciones. Luego fue Disney+, que obtuvo 71 nominaciones en solo su segundo año de existencia. NBC estaba en un distante cuarto lugar con 46 nominaciones.

Los contendientes en la categoría de mejor drama son en su mayoría de los streamers. Incluyen la cuarta temporada de "The Crown"; la segunda temporada de “The Mandalorian”; exganadora del premio al mejor drama, "The Handmaid's Tale" de Hulu; la temporada de primer año de "Bridgerton" de Netflix; "The Boys" de Amazon; "Pose" de FX; La serie recientemente cancelada de HBO "Lovecraft Country"; y "This Is Us" de NBC.

Netflix, a pesar de invertir miles de millones en contenido en los últimos años, nunca ganó el premio en las categorías de drama, comedia o mejor serie corta, un período de sequía que podría llegar a su fin este año.

La ceremonia será el 19 de septiembre en CBS y también estará disponible en el servicio de transmisión Paramount +.