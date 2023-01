Lisa Marie Presley bajó 20 kilos antes de morir

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A unas semanas de la muerte de Lisa Marie Presley, hija del Rey del Rock, se reveló que la actriz bajó en seis semanas más de 20 kilos y que volvió a la adicción a opioides, según revelaron fuentes al medio TMZ.

Una fuente cercana a la familia comentó que Lisa bajó más de 20 kilos porque quería verse bien para la temporada de premios, pues el filme Elvis, que retrata la vida de su padre, fue nominado en galas como los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards.

Incluso revelaron que la cantante de "You Ain't Seen Nothin' Yet" se sometió a una cirugía estética, pues realmente estaba ilusionada en estar en Hollywood honrando a Elvis.

Familiares de Lisa Marie agregaron que también estaba tomando opioides, adicción que tuvo a lo largo de su vida como su padre, Elvis Presley.

Tras darse a conocer estos testimonios, en redes sociales han publicado videos de la también actriz en los Globos de Oro donde aparece con un semblante demacrado y con dificultad para hablar. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Lisa Marie Presley.

Tras su muerte, tanto su madre, Priscilla, como su hija, Riley Keough, se disputarán su fortuna y legado. Aunque Lisa Marie, quien tenía 54 años, había creado un fideicomiso en el cual dejó establecida su voluntad, según TMZ, la herencia se ha vuelto tema de discusión en la familia.