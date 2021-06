'Lisey's Story': el testamento de amor del Rey del Terror

Ciudad de México.- La cercanía con la muerte despierta profundas reflexiones.

Stephen King coqueteó con la tumba en 1999, tras ser atropellado brutalmente, y también en 2003, por una salvaje neumonía.

En ambos casos, el "Rey del Terror", echó a volar su imaginación: ¿cómo serían recordados él y su obra tras fallecer?, pero más importante aun, ¿qué pasaría con su esposa, Tabitha, su piedra angular?

Volcó todas su meditaciones, y las aderezó con su estilo, en Lisey's Story, novela de 2006 sobre Lisey Landon, viuda de un aclamado escritor de bestsellers, Scott Landon, asesinado por un admirador.

Envueltos en una trama de amor, temas como duelo, soledad y legado artístico pueblan las páginas del libro, y ahora, también, las imágenes de la miniserie protagonizada por Julianne Moore, que estrenará Apple TV+ este viernes.

"Es una increíble historia de amor, pero también de misterio, terror, un drama familiar. Es increíble todo lo que Stephen pudo combinar", dice en entrevista J.J. Abrams.

"La serie se enfoca en qué hace especial a una relación, qué la hace resonar, en valorarla, en cuestionarla, en llorar lo que perdiste, pero celebrar lo que tuviste. Deja una sensación de esperanza de que puede haber una conexión más allá del mundo físico. Es una idea poderosa y romántica".

Lisey's Story supone la tercera colaboración entre el popular narrador y el aclamado productor (Westworld, Lost), tras las series 22/11/63 y Castle Rock.

La diferencia radicó en que King, quien usualmente observa de lejos las adaptaciones de su obra, aquí se zambulló de lleno en el proyecto y escribió los ocho episodios que lo conforman.

"Me puso nervioso cuando Stephen me dijo que él quería escribir todo. Pero me di cuenta que la historia estaría en las mejores manos. Adaptar esa novela suena más fácil de lo que es, pero él hizo un trabajo extraordinario.

"Creo que Stephen y yo nos apoyamos mutuamente, sabemos que nos cuidamos las espaldas. Aún tengo que pellizcarme para entender que es real que estoy trabajando con él".

Para la dirección, las superestrellas de la cultura pop estadounidense apostaron por el chileno Pablo Larraín, nombre constante en festivales como Cannes y Berlín por filmes como No, Neruda y El Club.

"Pablo es un director con el que quisiéramos trabajar siempre, es un cineasta muy dotado. Poder trabajar con él en esto fue una asociación hermosa y poderosa"

Ubicada principalmente dos años después de la muerte de Scott (Clive Owen), la narrativa de Lisey's Story se tironea entre pasado y presente, entre realidad y... Boo'Ya Moon, un santuario de fantasía al que el matrimonio puede viajar.

"En su amor, Lisey y Scott conforman su propio ecosistema", desliza Abrams.

Además del dolor por haber perdido al hombre de su vida, y de hacer descubrimientos sobre su trágico pasado, Lisey será acechada por un profesor que pretende hacerse con los trabajos inéditos del fallecido autor.

El mayor peligro, sin embargo, surgirá de uno de los más grandes admiradores de los libros de Landon, Dooley (Dane DeHaan), un hombre terriblemente perturbado.

King ya había abordado los riesgos de la fama en anteriores obras, como "Misery", y hasta vivido en carne propia sus actos, como cuando a inicios de los 90 un hombre irrumpió en su casa y dijo que llevaba una bomba.

A Abrams, quien también ha sufrido ataques de fans tóxicos debido a sus películas de las franquicias Star Trek y Star Wars, le parece un tema profundo y pertinente.

"Cuando estás creando algo que impacta en la vida de la gente, tienes que entender que estás poniendo algo de ti allá afuera, y que habrá gente que no necesariamente lo reciba como pretendías, o como entretenimiento, artístico, sino que se lo tomará de manera personal".