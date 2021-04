Lista completa de ganadores de los Oscar 2021

Ciudad de México.- La entrega de los premios Oscar de este domingo fue única: transmitida en vivo desde una estación de tren, honró películas que pocos vieron en el cine y reunió a las mayores estrellas de Hollywood por primera vez tras más de un año de pandemia.

Esta es la lista completa de los ganadores de este año, donde Nomadland fue la gran triunfadora de la noche:

Mejor guion original: Promising Young Woman

Mejor guion adaptado: The Father

Mejor largometraje internacional: Another Round

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah

Mejor maquillaje y peinado: Sergio Lopez, Mia Neal y Jamika Wilson por Ma Rainey’s Black Bottom

Mejor diseño de vestuario: Ann Roth por Ma Rainey’s Black Bottom

Mejor dirección: Chloé Zhao por Nomadland

Mejor sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh por Sound of Metal

Mejor cortometraje de acción real: Two Distant Strangers

Mejor cortometraje animado: If Anything Happens I Love You

Mejor película animada: Soul

Mejor cortometraje documental: Colette

Mejor largometraje documental: My Octopus Teacher

Mejores efectos visuales: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher por Tenet

Mejor actriz de reparto: Yuh-Jung Youn por Minari

Mejor diseño de producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale por Mank

Mejor cinematografía: Erik Messerschmidt por Mank

Mejor edición: Mikkel E. G. Nielsen por Sound of Metal

Oscar Humanitario: Tyler Perry

Mejor Música Original: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por Soul

Mejor Canción Original: Fight For You, de Judas and the Black Messiah

Mejor Película: Nomadland

Mejor Actriz: Frances McDormand por Nomadland

Mejor Actor: Anthony Hopkins por The Father