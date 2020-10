Llane y Turizo se unen en nuevo sencillo

Reforma

Ciudad de México.- Para curar el mal de amores después de perder una relación por tomar malas decisiones, Llane pidió apoyo a su amigo Manuel Turizo para escribir juntos una canción en la que, lejos de hablar de odio y rencor, tradujera el sentimiento de culpa y arrepentimiento que le quedó tras la experiencia.

Así nació el sencillo "Será", que acaban de lanzar estos dos colombianos a ritmo de reguetón.

"Es una canción que habla de perdón, de cuando uno hace una embarrada por malos tragos y esa interrogación en la que uno se siente agobiado, ahogado en ese sentimiento, preguntándose: '¿Será que si te vas te volveré a encontrar?'.

"Creo que a todos nos ha pasado en algún momento, en este caso me pasó a mí y Manuel supo muy bien interpretar eso. Tenía un poco de miedo de que me fuera a decir que no, porque es mi favorita, pero se la mandé y se enamoró del tema", compartió Llane en entrevista.

Con una amistad de hace tiempo, los intérpretes comparten que han estado juntos en las buenas y en las malas.

Coinciden además en que no hay nada más valiente que admitir un error, así que Turizo no dudó en sumarse a la propuesta del colombiano, especialmente por tratarse de su vivencia.

"Yo no sabía absolutamente nada de lo que había pasado, del porqué la había escrito, pero le sentí un sentimiento especial y cuando nos vimos de frente se lo dije, después me contó todo y me pareció aún mejor.

"Soy una persona a la que le gusta la música con historia y me inspiré mucho en todo lo que él vivió, en lo que me contó como amigo. Así fue que salió mi parte, estuvo conmigo en el estudio y la sacamos muy rápido gracias a Dios", explicó el intérprete de "Quiéreme Mientras Se Pueda".

Los sudamericanos, quienes también llevaron esa nostalgia y complicidad al videoclip de la canción, que ya suma más de 8 millones de vistas en YouTube, coinciden en que la autenticidad en la composición y en la producción se logró gracias a la confianza y el cariño que se tienen.

"Con los amigos es más fácil por la confianza, hay que ser muy sincero, real, y decir las cosas crudas y claras. Si te gusta, te gusta, y si no, no, punto... y a seguir adelante. Simplemente se está trabajando por sacar adelante un proyecto lo mejor posible y nadie se tiene por qué sentir retraído u ofendido, por eso yo siento que fluyó brutal", destacó Turizo, de 20 años.

"Manuel es más joven que yo, pero siempre he aprendido muchas cosas de él, de lo que ha hecho y trabajado, admiro todo su proceso, lo respeto mucho y me ha dado unos consejos increíbles que aplico mucho en mi carrera y en mi vida, por eso agradezco haber compartido esto con él", agregó Llane, ex integrante de Piso 21.