Llega a Amazon una 'Cenicienta' latina ¡y empoderada!

Ciudad de México.- Desde que Disney endulzó la trágica y turbia historia de "La Cenicienta", cuento de los hermanos Grimm, y se convirtió en uno de sus mayores clásicos cinematográficos, se han realizado múltiples versiones sobre la doncella huérfana quien, maltratada por su madrastra y hermanastras, está a la espera de que su príncipe acuda a rescatarla.

En la narrativa, es su hada madrina la que, al verla desolada, le regala a la joven una mágica noche para conquistar a su amado, sin embargo, con el paso de los años se ha ido modificando el papel de este personaje, hasta llegar a versiones en las que la protagonista se vale a sí misma.

Tal es el caso de Cenicienta, el nuevo filme de Amazon Prime Video que llegará este viernes a la plataforma, en el que su protagonista, encarnada por Camila Cabello, será quien marque las reglas del juego, salvándose a sí misma de los abusos y persiguiendo sus propios sueños, un planteamiento más adecuado al empoderamiento femenino que permea hoy en día.

"Ella (Cenicienta) es tan leal a sí misma que aunque nadie más haga o defienda las cosas en las que cree, no tiene problema en ser la primera en ir por ello. Cuando yo era pequeña no había un personaje así en el que yo me viera reflejada y al que pudiera emular, ahora lo hay.

"Es una película que podría leerse como feminista, porque ella no está esperando a que el príncipe la salve, sino que en realidad muestra el defender uno mismo lo que uno quiere, mi mamá siempre me ha dicho que mi felicidad es mi responsabilidad y que nadie, por mucho que me ame, va a poder defender lo que yo quiero y tenía razón", destacó Cabello en conferencia de prensa.

La producción, en la que también participan Idina Menzel, Pierce Brosnan, Nicholas Galitzine, James Corden y Minnie Driver, entre otros, tendrá múltiples cambios en su discurso, empezando porque en esta versión es una latina quien encabeza la historia, y además, lejos de soñar con casarse, buscará emprender su propio negocio en la moda.

"Me siento muy orgullosa de estar representando a mi gente latina y ser el vehículo de los mensajes increíbles que contiene esta película como la diversidad, la equidad de género, la independencia y la libertad", destacó la cantante, de 24 años.

Otro de los giros que ha sorprendido y fascinado a la audiencia es la participación de Billy Porter, quien en esta versión interpretará Fab G, la extrovertida hada madrina de género no binario.

"La magia no tiene género y estamos representando al personaje como alguien así, al menos es así como yo le estoy dando vida y creo que es realmente poderoso", destacó Porter en una entrevista para la cadena CBS.

El filme, escrito y dirigido por Kay Cannon, marca también el debut hollywoodense de la intérprete de "Señorita", quien gozó tanto la experiencia que espera sea el primer proyecto de muchos más en la actuación.