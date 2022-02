Llega a la frontera concierto con ‘armonía’ binacional

Fotos: Cortesía

El talento, la disciplina y el orgullo de representar a dos naciones estarán presentes en el concierto ‘Música más allá de las fronteras’, que tendrá lugar en el Centro Cultural Paso del Norte el próximo 26 de marzo.

La gala, que dará inicio a las 6 de la tarde, es la segunda presentación que dan las agrupaciones desde que se gestó el proyecto binacional, en el que participan la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Revolución UACJ y la Orquesta Filarmónica de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU).

Al frente del poderoso conjunto de 120 músicos –la mitad perteneciente a las orquestas juarenses y el resto de la filarmónica de Nuevo México– estarán los directores Jove García Montoya y Simon Gollo.

El programa, según informaron los organizadores, contendrá “danzas sinfónicas tales como ‘Danzón No. 4’, de Arturo Márquez; ‘Hoe Down’ de Aarón Copland; ‘Danza Húngara No. 1’, de J. Brahms; ‘Danza Española No. 1’, de Manuel de Falla, entre otras composiciones”.

Un día después, el 27 de marzo, a las 3 de la tarde, el concierto se llevará a cabo en el NMSU Atkinson Recital Hall.

El primer recital de ‘Música más allá de las fronteras’ se realizó en marzo de 2019, y posteriormente vendría una larga pausa por motivo de la contingencia sanitaria.

Ahora que se permiten los eventos artísticos y culturales, el proyecto binacional se reactivó para volver a tocar frente al público en un concierto que es posible gracias a la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Ciudad Juárez y el Consulado General de México en El Paso

Continúa la esperanza

Una gran cantidad de iniciativas culturales en todo el país se vio afectada por la pandemia, por lo que fue necesario unir voluntades que garantizaran su continuidad.

Así lo hicieron las dos orquestas, que son producto de un noble programa de educación que inició hace 10 años en Ciudad Juárez.

“Se buscó el apoyo con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), se dio la sinergia y se creó el proyecto que alberga la continuidad de las orquestas”, indicó Jessica Luna, directora ejecutiva de la Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Ciudad Juárez.

Los conjuntos musicales a las que se refiere Luna son la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Revolución UACJ y la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez, conformadas por los estudiantes que acuden a las clases que ofrece la agrupación.

“Seguimos contando con el respaldo de grandes aliados como la UACJ, Esperanza Azteca y ahora FECHAC”, dijo Luna, quien agregó que el verano pasado se retomaron las clases de manera virtual, brindando la oportunidad a nuevos integrantes que hoy dan un total de 100 chicos inscritos, entre principiantes y avanzados.

‘Música más allá de las fronteras’