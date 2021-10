Llega a museo Tarike la exposición 'Libre'

El Diario El Diario El Diario

Chihuahua, Chih.- Desde el viernes 1 de octubre, el público chihuahuense puede disfrutar de la exposición “Libre”, una muestra de la fotógrafa Paloma Castillo López, que fue inaugurada en el museo Tarike en esta ciudad, que estará disponible hasta el domingo 24 de octubre.

Paloma cuenta con una amplia trayectoria como fotógrafa y compartió emocionada en entrevista para El Diario de este proyecto, en el cual unió su talento con el de la cantautora Paola Tásai quien escribió los poemas que acompañan las siete fotografías de esta muestra.

“La idea surgió por situaciones personales, una etapa de crecimiento, de soltar, de cambios y se me ocurrieron las siete fotos, porque son siete chakras los que nos dan equilibrio espiritual, luego le comenté a Paola que de acuerdo a mi concepto, lo hiciera poema para explicar cada foto, además también se identificó con varias de las fotografías o de las situaciones representadas en mujer, muchas aplican o se identifican hombres”

“Realmente el proceso fue poco tiempo, es la serie más personal que he hecho dentro de mi trayectoria, algunas de las piezas son autorretratos y en otras posó Paola y en una Camila Ruiz una niña que se supone es mi niña interior, ya que mis abuelos y papás fallecieron y es como un cerrar ciclo y agradecer”, dijo.

Un tema fotográfico que ha resuelto con atinado ojo visual Paloma Castillo, originaria de Chihuahua; su interés por esta disciplina surge al descubrir que es una manera de alterar lo cotidiano, crear atmósferas y escenarios oníricos que se convierten en un escape de la realidad.

De que trata la exposición ‘Libre’

Siete fotografías y siete textos creados para simbolizar la sanación de los siete chacras que son los centros de energía del cuerpo. Están ubicados en el cuerpo astral a lo largo de la columna vertebral, comenzando en la base de la columna vertebral y subiendo hacia la coronilla. Sanar, agradecer, soltar para conectarse con la propia esencia y alcanzar la libertad y vida plena.

Explicación de cada una de las fotografías

La primera “es agradecimiento a los ancestros, pues estamos aquí por las generaciones anteriores, por eso las raíces del árbol, vengo y agradezco a mis raíces por estar aquí”

La segunda “es el peso que tiene la maternidad en la mujer, tenga o no tenga hijos, socialmente es una carga muy pesada, sino quieres tener te juzgan, si quieres y no puedes también, a veces no sabes si quieres tenerlos por decisión propia o porque es algo que desde niña te dijeron que debía ser, lo ideal es decidir uno misma sin cargas”

La tercera “esta foto es la libertad de ser, de decidir, de quitarse de imposiciones sociales, solo ser”

La cuarta “es el reflejo de la niña interior, que todo lo que te dicen de niña que te llega a hacer daño a veces de adulto sigue apareciendo, hay que abrazarla y decirle que va a estar bien”

La quinta “es soltar personas aun que sean familia y te digan que tienes que llevarte bien y quererlos, si te hacen daño o no dejan avanzar a dejar ir, mejor de lejos sin conflictos que estar torturándose”

La sexta “es un ritual que se practica en algunas culturas de regar la tierra con sangre menstrual para quitar tabús de que la mujer menstruando cortaba el vino o secaba las plantas se llegó a decir antes, también por empoderamiento femenino, por quitar el asco, por fertilidad a la tierra y agradecer la feminidad”

Y la séptima “es el disfrute de uno mismo, el sentirse y quererse, muchas mujeres jamás han tenido un orgasmo y antes se decía que la mujer no debía disfrutar (aún en algunas culturas) cosa que aunque no se diga, pero hay hombres que tampoco disfrutan una relación sexual o se sienten satisfechos con ellos mismos, la idea es quererse uno mismo, sentirse y disfrutarse”

Exposición ‘Libre’

Viernes, sábado y domingo de 11 a 6 pm

Entrada general: 20 pesos

Museo Tarike

Hasta el 24 de octubre

De cerca:

Paloma Castillo López es licenciada en Administración de empresas con especialidad en Mercadotecnia egresada del ITCH, como fotógrafa ha participado en varias explosiones entre las que destacan son: Exposición Colectiva Rincones de Chihuahua en 2007, “A Marchas Forzadas” en Museo Tarike en 2016, colaboró con material fotográfico para la fototeca del INAH.

Presentó la muestra ‘Fundiendo El Pasado (Avalos)’ en Casa Siglo XIX, en Museo Apache en El Sauz, Chih. Y En Estación de metro Salto del Agua en CDMX 2017. En Quinta Laguete la muestra “Todos Somos Chihuahua”, en la exposición ‘Cruzando Calles’ en Centro de Desarrollo Cultural Chihuahua 2018 y En Centro Cultural de Nuevo Laredo Tamaulipas 2019.

Es Coautora del libro fotográfico digital Cuba, ¿El Fin del Socialismo?, y realizó algunas fotografías para la Revista Fiesta cultura “Pachucos, cultura y resistencia en las calles del centro de la ciudad de Chihuahua” (formato impreso y digital) Edición N 78Vila-real Castellón en Valencia, España.