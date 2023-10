Llega Ariana Grande a acuerdo de divorcio con Dalton Gómez

Tomada de Internet / Ariana Grande y Dalton Gómez están oficialmente divorciados

Ciudad de México.- Ariana Grande y Dalton Gómez están oficialmente divorciados, tras dos años de matrimonio.

A unas semanas de haber solicitado el divorcio, Ariana y Dalton llegaron a un acuerdo para evitar que la cantante tuviera que pagar una manutención conyugal.

De acuerdo a TMZ, Gómez recibió un pagó de 1 millón 250 mil dólares libres de impuestos por parte de Grande y recibirá la mitad de las ganancias de la venta de su casa en Los Ángeles.

En el acuerdo presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, la intérprete de "Thank U, Next" también deberá pagar hasta 25 mil dólares de honorarios del abogado de su ex pareja.

"Todavía hay un fuerte amor y respeto mutuo entre Ariana y Dalton y querían asegurarse de que todo se hiciera correctamente el uno con el otro", dijo una fuente cercana al medio.

Cabe recordar que Ariana Grande comenzó a salir con su coprotagonista de Wicked, Ethan Slater, quien está en su proceso de divorcio con Lilly Jay.