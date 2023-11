Llega 'Doctor Who' a la plataforma de Disney+

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Seis años antes de que el hombre pisara la luna por primera vez en la vida real, el Doctor Who, que viajaba por el tiempo y el espacio, se materializó en la BBC.

La emblemática serie británica de ciencia ficción, que sigue las aventuras intergalácticas del Doctor frente a enemigos tan emblemáticos como los tiránicos Daleks y los Cybermen, se estrenó en noviembre de 1963. Esta semana celebra su 60 aniversario.

La serie ha tenido un impacto más que cultural. Un informe económico de la BBC que acaba de publicarse calcula que las 13 últimas series han aportado más de 321 millones de dólares a la economía del Reino Unido, a través de canales como la creación de empleo y el diseño de decorados y vestuario.

Generaciones enteras vieron la serie original, que se emitió entre 1963 y 1989, en los televisores familiares desde sus sofás, y a veces agachados detrás de ellos. Ahora, Doctor Who se encuentra en un universo mucho más moderno, dominado por los gigantes del streaming.

El 25 de noviembre, el programa tendrá un relanzamiento mundial, marcado por el primero de tres episodios especiales que aparecerán exclusivamente en Disney+.

El acuerdo entre la BBC y Walt Disney Co, del que informó Bloomberg, amplía el alcance internacional de la marca; todos los nuevos episodios se emitirán en Disney+.

Los telespectadores británicos seguirán teniendo acceso a la serie a través de la BBC, donde el catálogo anterior (más de 800 episodios) está disponible en streaming bajo la nueva marca Whoniverse.

La próxima serie de 2024, que llegará el año que viene, se conocerá oficialmente como Season One (Primera Temporada) tanto en nuestro país como en el extranjero.

"Abre la accesibilidad (de Doctor Who) para tener ese momento en el que es nuevo para algunos, y querido y bien conocido para otros", dijo el productor ejecutivo de la serie, Joel Collins. "No hay barrera de entrada... puedes empezar de cero o puedes disfrutar de todo lo que ha pasado".

Collins insiste en que el distintivo carácter británico de la serie se mantendrá con la asociación con Disney: "Es la oportunidad de compartir ese trabajo... en una plataforma mucho mayor para que la gente lo disfrute".

Añade que la serie tiene ahora la oportunidad de atraer a un público nuevo, "que está acostumbrado a todos los nuevos streamers, y (al) dinero que pueden gastar".

Los analistas coinciden en que se trata de una buena oportunidad para la cadena británica.

"El futuro de la BBC como actor internacional puede ser llegar a acuerdos con las empresas de streaming", afirma François Godard, analista de medios y telecomunicaciones de Enders Analysis. Las plataformas, prosigue, buscan "contenidos externos, de terceros, porque están recortando costes".

Godard también señaló las ventajas que supone para las empresas que han producido programas populares asociarse con compañías de medios de transmisión en flujo continuo: "Disney tiene una capacidad de apalancamiento, de monetizar marcas que la BBC no tiene".

Pero añadió una advertencia: "Lo único que me preocupa de la BBC es que dependa de Disney. Dependen de Disney para el presupuesto de los nuevos episodios... y de la marca internacional de Doctor Who".

El programa ha generado una constelación de coleccionables, con 13 millones de figuras de acción vendidas desde 2005, junto con más de un millón de entradas para eventos en directo, desde conciertos a exposiciones. El alcance de la serie en internet también ha crecido constantemente, con 100 millones de visitas a vídeos en YouTube sólo en el último año.

Doctor Who ha tenido sus problemas. Se dejó de emitir en 1989 debido a un descenso de la audiencia y a tensiones entre bastidores en la BBC.

Antes de su regreso en 2005, una fiel base de fans mantuvo viva la marca durante su parón de 16 años.

"He estado en casi todos los estados con convenciones", dice Alexandra Looseley-Saul, señalando un mapa de Estados Unidos. Fundó The Who Shop hace 39 años en Londres y conoció a su futuro marido el mismo día de su apertura. Es una mina de oro de artículos de Doctor Who y alberga un museo de atrezo original. "Realmente hay que dar las gracias a los fans, que la han mantenido viva todo este tiempo", afirma.

Y ahora, en su 60 cumpleaños, la serie mira tanto hacia atrás como hacia delante.

El actor David Tennant, quizá el más famoso de los personajes del título, regresa para pilotar la Tardis, la máquina del tiempo del Doctor, en los tres episodios especiales. Después, Ncuti Gatwa tomará el relevo como el decimoquinto Doctor de la serie, el último de una serie de actores que han interpretado al Señor del Tiempo.

La decisión de contratar a Gatwa, más conocido por su papel de Eric en Sex Education, de Netflix, indica el deseo de la BBC de ampliar el alcance de la serie entre una nueva generación. Gatwa cuenta con 2,8 millones de seguidores en Instagram, superando los 825 mil de la cuenta oficial de la serie.

Una vez más, el Doctor Who viajero en el tiempo demuestra que sabe adaptarse a los nuevos tiempos.