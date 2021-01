Llega en marzo última temporada del show de las Kardashians

"Keeping Up With The Kardashians" llegará a su fin y E! ya estrenó el primer tráiler de la última temporada del reality show más escandaloso de la televisión internacional.

"Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia dar fin a este viaje tan especial. Estamos más que agradecidos con todos los espectadores que nos han acompañado a lo largo de los años", declaró la familia en un comunicado especial.

El primer capítulo llegará a las pantallas el próximo 18 de marzo y se prevén muchas lágrimas en la despedida que hará la familia de este reality que los lanzó a la fama hace 14 años.

Al menos se ve en la historia, cuando Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner, se lo comunican al equipo de grabación que los ha seguido todos estos años, porque de las grandes tramas que aparecerán en la temporada final, sobre todo, la relativa al posible divorcio de Kim y Kanye West, aún no se ha revelado nada.

De hecho, es bastante posible que si finalmente deciden separarse no se entere el público hasta la emisión de lo que será su nuevo reality show para otra famosa cadena de televisión.

Lo que sí se deja intuir es que hay espacios para algunas sorpresas, como que Khloé está pensando en volver a ser madre o la posibilidad de que Kourtney y Scott Disick decidan intentar darse una nueva oportunidad.

"Acabo de verles durmiendo juntos en un sofá y están hechos el uno para el otro", asegura Kim en otro fragmento del tráiler.

