Llega Guillermo del Toro a la alfombra de los Premios Oscar

Associated Press

El tapatío Guillermo Del Toro y su esposa Kim Morgan ya están en la alfombra champagne para la 95 edición de los Premios Oscar 2023 desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

El filme stop-motion "Pinocho" del director mexicano competirá como favorito por el galardón a Mejor Película Animada con los filmes "Marcel the Shell With Shoes On", "El gato con botas: El último deseo", "El monstruo marino" y "Red".