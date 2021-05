Llega HBO Max a México, ¿qué pasará con HBO Go?

La llegada de HBO Max está confirmada para el 29 de junio, en América Latina y el Caribe. En México tendrá dos planes: el estándar, donde se podrán tener hasta cinco perfiles, descarga de contenidos, disposición de ver los contenidos en tres dispositivos diferentes, resolución 4K a un precio de 149 pesos al mes. El segundo plan será el móvil, que también permitirá la descarga de contenidos, permitirá un usuario y estará disponible sólo para tabletas y smartphones a un costo de 99 pesos al mes.

HBO Max es la plataforma de streaming de WarnerMedia en la que se ofrecerán contenidos de HBO, DC y Warner Bros. Además de experiencias infantiles con un amplio catálogo de contenido para niños de todas las edades, como caricaturas de Cartoon Network o contenidos animados para adultos como Rick and Morty. Sobre la pregunta de qué pasará con HBO GO, la respuesta es sencilla:

“HBO seguirá siendo una marca y un servicio independiente y continuará presentando las mejores series y las películas más premiadas. Además del servicio lineal, el contenido de HBO estará disponible para los usuarios de HBO Max. Actualmente no hay planes para cambiar su suscripción actual a HBO”, indica la empresa en su sitio.

Lo que sí pasará es que con el lanzamiento de la nueva plataforma, tanto los clientes de HBO Go, como los que tienen acceso a este servicio a través de otras plataformas como Izzi o Claro, tendrán acceso a HBO Max. Los actuales usuarios de HBO GO recibirán instrucciones antes del lanzamiento sobre cómo acceder a HBO Max, el servicio actual de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado.

El lanzamiento de HBO Max en la región sucederá en la misma fecha en 39 territorios y tendrá planes anuales y mensuales.

Dentro del catálogo de contenidos que destacarán está la Reunión de Friends, la serie remasterizada de Sex and the City, así como los nuevos capítulos, además de la promesa de que después de 35 días de estrenarse en las salas de cine, películas como King Kong vs Godzilla, se podrán disfrutar en este servicio. (Con información de Expansión)