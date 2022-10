Llega hoy a Chihuahua la leyenda del Metal Alemán

Chihuahua, Chih.- Tras 9 meses de espera, esta noche Udo Dirkschneider, considerado por la crítica especializada y los fanáticos del heavy metal como una leyenda alemana, estará ofreciendo un concierto, como parte de su gira mundial Game Over Tour.

Como ingrediente especial, la banda del cantante teutón cuenta con la participación especial de Peter Baltes en el bajo, siendo ambos de los fundadores de la agrupación icónica del metal “Accept”.

Será un concierto donde el cantautor de “Balls to the Wall”, Princes of the dawn” y “metal heart”, de una repaso a temas icónicos de Accept, así como de sus grabaciones como solista, durante los más de 90 minutos que esté sobre el escenario.

Previo a la actuación de los alemanes, los encargados de calentar los ánimos serán las bandas locales de Séptimo Ángel, con un largo camino recorrido en el metal no solo en el estado, sino a nivel nacional e internacional, así como una agrupación con covers de Dio y de rainbow.

Udo y compañía estaban programados para presentarse en esta ciudad el pasado 15 de enero del presente año, pero por los repuntes de casos de Covid 19, tanto la promotora Cacique como los organizadores locales, se vieron en la penosa necesidad de aplazarlo a junio de este mismo año, debiendo reagendarlo de nuevo para hoy sábado.

Los boletos están a la venta en METAL SHOP (Luis Guerrero), WISHES AND VAMPIRES (Ivan Trejo Castillo), ROCK IMPORTS (Casa Rocker), POLO EL RANCHERO sucursal tecnológico, POLLO FELIZ de la Juan Escutia y en las sucursales Tecnológico, juventud t Reliz del ENRIZOS.