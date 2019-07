Llega 'Huachicolero' a Guanajuato

Ciudad de México.- Tras conquistar las críticas estadounidenses y llevarse el premio a Mejor Director de Nuevas Narrativas en el Festival Tribeca, Edgar Nito realizó la premier nacional de su filme Huachicolero, en el marco de la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

"Estamos muy contentos de estar en México, hemos recibido críticas muy constructivas de fuera, pero la gente no está tan familiarizada con el tema; entonces, estoy emocionado por saber cómo la recibirán aquí", expresó Nito en entrevista.

La segunda parte de esta edición XXII del festival, realizada en la capital del Estado, arrancó con alfombra del filme del cineasta originario de Irapuato.

"Estar aquí para nosotros es muy importante, es nuestra casa, aquí crecimos la mitad del crew.

"Aquí inició mi carrera, aquí presenté mi primer corto, y hoy, estar inaugurando mi película aquí, es un gran honor" compartió el director.

Fernando Becerril, Regina Reynoso, Eduardo Banda, Leonardo Alonso, Pascacio López, Pedro Joaquín y el director Amat Escalante, arribaron para disfrutar del estreno; sin embargo, el invitado de honor de la gala fue Terry Gilliam, quien acudió a presenciar el trabajo del mexicano.

"Me la paso viendo el trabajo de grandes directores mexicanos: Alfonso Cuarón Guillermo del Toro, Iñárritu (sic). Es muy difícil evadir su trabajo, todas son maravillosas, México está conquistando Hollywood.

"No sé nada de esta película y es por eso que vine a verla", expresó el británico.

Antes de dar inicio a la proyección, Maria Novaro, directora IMCINE, de aseguró que no se ha reducido ni se reducirán fondos en apoyo al cine mexicano, lo que generó los aplausos de los asistentes.