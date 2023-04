Llega José Manuel Figueroa a casa de Maribel Guardia

Si antes José Manuel Figueroa le había profesado su admiración y respeto a Maribel Guardia por muchas razones, con el fallecimiento de Julián Figueroa, su hijo, y medio hermano del cantante, esto se multiplicó.

"Es una tristeza única, estamos devastados, y si antes admiraba a Maribel, hoy la admiro mucho más. Este momento sí que es terrible y todos estamos preocupados por ella, por Imelda, por el niño, a eso venimos, a decirle que estamos con ellos, a pasar esto juntos", dijo el cantante a la salida de la residencia de Guardia, en Jardines del Pedregal.

Luego de que les fuera entregada la urna con las cenizas del hijo menor de Joan Sebastian, quien falleció este domingo por un infarto al miocardio, la familia Figueroa-Fernández se reunió en la casa de la costarricense.

El cantante José Manuel Figueroa, quien por momentos estuvo distanciado de Julián, sólo dijo que siempre lo iba a extrañar y que era un momento de unión familiar.

"Todos estamos unidos, yo hablé con él la semana pasada, cada uno iba a hacer algo para mi padre (ya que el cumpleaños de Joan fue el 8 de abril), y sin duda, nos sentimos 'conectados' por eso. Lamentamos mucho lo que sucedió tenemos el corazón roto", apuntó el intérprete de "Quiero y Necesito" y "Expulsado del Paraíso".

El cantautor de 47 años afirmó que serán Maribel Guardia e Imelda Garza, madre y viuda de Julián, respectivamente, quienes decidan dónde serán depositadas las cenizas de su medio hermano.

Sobre los rumores publicados en internet de que Julián pudo haber muerto por el alcoholismo o su adicción a farmacodependientes que alguna vez padeció, José Manuel se molestó y fue tajante.

"No sé qué dicen las redes, hace un tiempo no me conecto y no puedo estar pensando en eso. Yo vine a estar con la familia, yo vine a ayudar, a dar mi cariño y no me interesa lo que diga la gente. A quienes estuvieron al pendiente, a quienes le manifiestan su amor a la familia, muchas gracias", sentenció José Manuel Figueroa.