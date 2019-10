Llega 'La Lavandería' a Netflix

Toronto, Canadá.- Curiosa, testaruda y muy entrometida, Ellen Martin (Meryl Streep) se inmiscuye en asuntos que no le competen cuando trata de exigir la indemnización por la muerte de su marido, Joe (James Cromwell).

En sus peculiares pesquisas, la mujer descubrirá un fraude monetario que salpica a decenas de países.

En La Lavandería, que se estrena este viernes en Netflix, la protagonista del filme dirigido por Steven Soderbergh (Tráfico, Sexo Mentiras y Video) destapa, impulsada por el coraje y la frustración, una cloaca de fraudes fiscales, evasión de impuestos y negocios turbios ventilados en "Los Papeles de Panamá".

"Siempre me ha interesado contar una verdad desde el punto humano y, en su momento, hacer una crítica social cuando es necesario. Creo que 'Los Papeles de Panamá' son un asunto que nos atañe a todos: Estados Unidos, México, decenas de países.

"Sentí necesario hablar de esta historia en donde me sorprendió la cantidad de lagunas fiscales que hay para generar un fraude y cómo hay gente que lo justifica con errores de la ley. La construcción no es un drama, ni una comedia per se, es más una tragicomedia con una narrativa muy precisa", cuenta Soderbergh.

En una versión muy libre del libro de Jake Bernstein, "Secrecy World", el realizador ganador del Óscar reclutó a un reparto muy diverso para darle la mayor fuerza su proyecto, como Gary Oldman y Antonio Banderas en los personajes de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, los titulares del despacho real que se fue en picada con el escándalo financiero.

"Entre más leí, entre más me documenté de lo que sucedió con este caso, me di cuenta de que estas polémicas prácticas, maquiavélicas y ventajosas de evadir impuestos son habituales en muchísimos lugares y es necesario hablar de ellas en el cine, en conversaciones", apunta Banderas.

"Y ya no se diga la manera en la que Steven ideó la forma de narrar la historia, entre sátira, parodia, drama, comedia. Tiene un poco de todo y me pareció un gran ejercicio actoral para el elenco", añade Oldman.

Pero si algo brilla en esta producción que un sector de la crítica la considera obra maestra y otro, simplemente, la cataloga como inclasificable, es Meryl Streep.

"Mi personajes es ficticio, pero el de Gary y Antonio son reales, entonces construir un personaje alrededor de una situación real me gustó. Hubo gente que murió por contar esta historia, gente que lloró y que sufrió. Me parece una responsabilidad social contarla y sobre todo, tratar de que no se repita", indica la actriz.

El ensamble actoral del filme lo completan Sharon Stone, David Schwimmer, Mattias Schoenaerts y Melissa Rauch, entre otros.