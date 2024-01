Llegará el ‘Caskafest’

Chihuahua, Chih.- Los preparativos para la primera edición del Caskafest 2024, que tendrá lugar el próximo 4 de mayo de 2024 en la ciudad de Aldama, están listos. El cartel de esta primera edición se compone de grandes bandas tales como: Out of Control Army, Ganja, Sr. Bikini, Chino y su Gala, Rice and Beans, La Iwana, La Rebambaramba Ska, La Cotorra Biónica, Elena (Del Cabaret) y Centeno.

La gran fiesta de ska en Chihuahua tendrá lugar en la Granja El Patio, ubicada en el kilómetro 18.5 de la carretera a Aldama, a diez minutos del centro de Ciudad Aldama.

La promotora Caskabel, ha establecido precios de preventa en su entrada general de 450 pesos, los cuales pueden ser adquiridos mediante el link: https://www. eventbrite.com/.../caskafest-2024 -tickets

Los organizadores ofrecerán el servicio de camping para aquellas personas que gusten de la naturaleza, con un costo de preventa de $650 por persona. El acceso al área de camping, situada a cinco minutos de la granja El Patio, incluye: Entrada a Caskafest, descorche alimentos y bebidas en zona de camping, albercas, sanitarios / vestidores / regaderas y traslado Camping - Evento – Camping.

Si quieres obtener boletos físicos, puedes buscarlos en el Bar La Regina, en el restaurant El Hojaldre y en el bar Calaveras y Diablitos en Ciudad Juárez.

La otra opción para obtener la preventa es comprarla en el número (614)2463320, en el cual le proporcionarán información para la transferencia bancaria y separar su código QR para acceder. Para mayor información, visita la página de Facebook.com/ caskabel