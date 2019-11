Llegará Kiss a El Paso en 2020

El Paso.- Parece que Kiss encontró más camino por recorrer para su última gira. ¡Los icónicos rockeros agregaron más fechas a su gira “End of the Road”, y se detendrán en la Ciudad del Sol!

Entre las nuevas fechas de la gira en California y Texas, se encuentra enlistado un espectáculo en El Paso. Kiss llegará a El Paso el 9 de marzo del 2020. Todavía no hay información sobre el lugar donde se presentarán, ni cuándo se pondrán a la venta los boletos. Kiss anunció que la última fecha de su gira End of the Road será en la ciudad natal de la banda, Nueva York, el 17 de julio del 2021.

Antes de que la banda dé inicio a esta nueva etapa de su gira, las leyendas del rock and roll estarán de gira por Australia, Nueva Zelanda y Japón.