Lleva 'Frozen' más allá a Bisbal

Ciudad de México.- David Bisbal está "helado" de alegría por cumplir su sueño de adentrarse en el universo de Disney por medio de la película Frozen 2, que este viernes se estrena en cines.

El cantante está emocionado y satisfecho por su interpretación del tema "Mucho Más Allá", que se escuchará en los créditos finales de la historia animada.

"Espero estar así (contento) toda la Navidad, unido a Frozen", comentó Bisbal en entrevista telefónica. "Es un sueño porque me vino de sorpresa la invitación, yo estaba terminando de ajustar unas grabaciones porque dentro de poco tendremos un disco nuevo".

"Tuve que aplazar una serie de grabaciones para ir a hacer la prueba musical con la gente de Disney. Yo estaba muy nervioso porque no sabía de qué se trataba. Tienen la política de secreto muy bien afianzada".

Tras su prueba, recordó, un día después le confirmaron su participación en la banda sonora de la película sobre las princesas Anna y Elsa.

La versión en inglés "Into The Unknown" es interpretada por la banda de pop rock Panic! At the Disco, que, a decir de Bisbal, tiene una tesitura muy fuerte, algo que lo retó más porque le pidieron respetar el tono de la canción.

"Cuando confirmaron mi participación fue cuando estalló toda mi alegría y me encantó, sobre todo porque me habían puesto un reto que tenía que superar. Hacía muchísimo tiempo que no cantaba un tema con un registro tan alto. Tuve que jugar mucho a nivel pasional".

Bisbal no tiene idea de si su canción trascenderá, como ocurrió con "Let It Go" ("Libre Soy"), de la primera parte de Frozen, aunque la letra es de los mismos autores, Robert Lopez y su esposa Kristen Anderson.