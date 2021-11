Llueve sobre mojado a productores de 'Rust'

Reforma

Ciudad de México.- Pagos a destiempo, incumplimientos de contrato y omisiones sindicales son algunos de los señalamientos hacia los productores Ryan Donnell Smith, Allen Cheney, Emily Hunter Salveson y Ryan Winterstern, detrás de filmes como Rust y The Tiger Rising.

The Hollywood Reporter reveló que The Tiger Rising, filme independiente de 2019 protagonizado por Dennis Quaid y Queen Latifah con un presupuesto de 10 millones de dólares, tenía todo para ser un éxito; sin embargo, no se ha estrenado y para sus trabajadores resultó un fiasco ante los incumplimientos de la productora.

"Es sumamente desagradable cómo han tratado a todo el equipo de The Tiger Rising, sin pagarle a nuestros proveedores, sin pagar nuestro seguro ni pensión. Hay muchos compañeros que necesitaban comprobar sus horas laborales para mantener su seguro de salud y ahora lo han perdido.

"Jamás vamos a olvidarlo. Nos esmeramos hasta el final para que este filme se lograra y así es como nos pagan", se señala en un correo anónimo enviado a los directivos y obtenido por THR.

Pese a que la productora Deborah Giarratana negó las acusaciones, pues su esposo, Smith, debutaría como director del filme, fue la gerente de producción Kaylene Carlson quien confirmó las quejas. Por ello, abandonó la producción en febrero del 2020, con la cinta en posproducción.

Hubo más. Ese mismo mes, Kevin Bacon y Machine Gun Kelly rodaron One Way, otro proyecto con Smith, Cheney, Salveson y Winterstern. El sitio BuzzFeed publicó que el filme aún tiene sueldos y facturas por pagar.

A eso se le suma la demanda contra el primer asistente de dirección Dave Halls, quien tuvo ese mismo cargo en One Way y Rust y admitió haber entregado el arma sin revisar a Alec Baldwin, quien hirió de muerte a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Variety informó que antes del accidente un miembro del staff de One Way ya había advertido a Smith y Cheney que Halls era un peligro. Aun así, el equipo se deslindó de toda responsabilidad en la tragedia de Rust afirmando que la producción estaba certificada por los principales sindicatos, incluidos IATSE, Teamsters, SAG y DGA, pese a que informes de prensa han señalado que algunos miembros del primer gremio abandonaron el rodaje ante las pobres e inseguras condiciones laborales en días previos al incidente.