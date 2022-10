Lluvia y un Zócalo a medias, así fue la despedida de Serrat

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Unos minutos antes de que saliera al escenario, empezó a llover, y durante todo su recital en el Zócalo, a Joan Manuel Serrat lo acompañaron sus más fieles seguidores para disfrutar su cancionero popular.

"Son cuatro gotas, y las disfrutaremos. Damas, caballeros, e imparciales, bienvenidos. Un gusto tremendo, terrible, estar en la Plaza Mayor de México, compartiendo esta noche.

"Se dice que es un concierto de despedida, no hagan caso. Esto es una fiesta y vamos a darlo a todo, a disfrutarlo todo. Aparten cualquier atisbo de nostalgia, melancolía, y piensen seriamente que a partir de ahora todo va hacia el futuro", dijo el cantautor español, de 78 años, ante 80 mil personas.

Poeta, pensador, trovador, compositor, productor, arreglista, multifacético, versátil, Serrat fue de las primeras figuras en tener una legión fundada con su apellido: los "serratianos".

Sus devotos permanecieron bajo la lluvia. Jamás los ahuyentó el húmedo ambiente. Su recompensa, un repertorio de 25 canciones, entre las que "Mediterráneo", "Cantares" y "Penélope" son los emblemas de su historia poético-musical.

En el primer cuadro de la ciudad, fueron distribuidas cinco mil sillas, según los organizadores, las cuales fueron ocupadas desde antes de las 19:00 horas. Él salió a las 20:10 horas y continuó con el programa pactado con su orquesta. Ahí andaba JoseMi, el saxofonista de cabecera de Joaquín Sabina, su colega y amigo por más que algunos traten de hacerlos rivalizar.

Por primera vez, en lo que lleva de la gira de despedida que se llama El Vicio de Cantar, Serrat 1965-2022, usó pantalón de mezclilla, en vez de los negros o azules de vestir. Recurrió a su saco negro y ocasionalmente, su guitarra.

No hubo griterío desmesurado, histeria frenética u obsesión por selfies, videos o transmisiones en vivo en redes. Principalmente, gente entre los 40 y los 60, todos se concentraron en escuchar y corear lo mucho o poco que sabían. Siguió lloviendo hasta mitad del concierto.

Quienes no llevaban impermeable, compraron con los revendedores que se dieron gusto vendiendo su producto hasta en 200 pesos cuando no pasan de los 50.

"No se moleste, no sé lo que pone, no alcanzo a leer", le dijo a una señora que le hizo una pancarta. La hizo que se acercara. Lo leyó. Y le dijo "puede bajar los brazos, ya lo leí". Seguía levantándola y él insistió en lo contrario.

Continuó su recital, tomando agua y saludando a sus fans de los costados. Sonriente por los aplausos, agradecidos por el "oé, oé, oé, Serraaat, Serraaat".

"Hoy sabemos que la cosa es grave, que va deveras en esto, y que es urgente que vale tomar decisiones al respecto. Pero no sé si ustedes tienen la misma sensación, que uno piensa que los que pudieran empujar, los que tienen posibilidad, de hacer estas cosas, parece que no tengan mucha prisa en ellos", dijo en "Pare", que le canta a su padre, en catalán y se refiere a la guerra y a la devastación mundial.

A los adultos mayores les molestó que muchos se pararan a cantarle, y no pararon de gritar "que se sienten". Los más jóvenes, optaron por hacerlo y resignarse a tararear.

"Esos Locos Bajitos", "Para la Libertad" y "Fiesta" estuvieron en el último jalón de canciones. Serrat agradeció que paró de llover.

"Gracias a Tláloc que se portó muy bien con nosotros. Gracias a ustedes, México", concluyó.