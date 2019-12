Lo único que le queda, después de todo lo ocurrido, es que debe concentrarse en su piano y componer canciones

Ciudad de México.- Luego de que este año Aleks Syntek quedó envuelto en la polémica por manifestarse en contra del reggaetón y ser acusado de acoso sexual por parte de un menor de edad a través de las redes sociales, el cantautor dice que ya aprendió a quedarse callado.

"Las tormentas se llaman chismes, se corre la voz y es imparable en estos días con las redes sociales, pero ya entendí que hay que quedarse callado, porque lo que digas será usado en tu contra y se toma de maneras totalmente distintas aquello que tú expresaste”, dijo.

Lo único que le queda, después de todo lo ocurrido, dice el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”, es que debe concentrarse en su piano y componer canciones.

"Es lo que me gusta hacer. La gente no me sigue porque sea un gran orador, un guía espiritual o un guía de diplomacias. Al público le gusta que me suba al escenario y les toque con el piano una buena canción, la que me salga del corazón. Es lo que pienso hacer de ahora en adelante, ya no me quiero meter en dimes y diretes”.

Aleks Syntek también aclaró que sí olvidó la letra de “Duele el amor” durante la participación que tuvo en la reciente entrega de los premios Lunas del Auditorio al lado de la española Ana Torroja.

"Creo que exageraron un poco, pues un pequeño tropiezo lo hacen una bomba gigante. Al tema le cambiaron el arreglo y la estructura se modificó. Yo entré en el coro en lugar de en el verso y canté medio coro.

"Me detuve un momento y dejé que Ana retomara la canción, eso fue lo que sucedió. Si todos ustedes son perfectos y nunca se equivocan, pues qué bueno. Yo sí me equivoco porque soy un ser humano y sí, hasta mi canción que es tan famosa, se me fue”.