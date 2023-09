Logra Kevin Costner reducir pensión; pagará 63 mil dólares mensuales

Un juez de Los Ángeles falló a favor de Kevin Costner sobre su ex esposa, Christine Baumgartner, en una batalla legal sobre la manutención de sus hijos.

El actor pagará 63 mil 209 dólares mensuales de manutención a su ex pareja para el cuidado de sus hijos, y no los 175 millones de dólares que pretendía ella al principio.

La estrella de Yellowstone compareció este viernes ante un tribunal, donde testificó que su "mayor preocupación" era pagar una manutención por encima de las necesidades de los niños.

"Siempre cuidaré de mi familia, pero esa cifra está tremendamente inflada", dijo Costner.

Durante la audiencia el histrión también fue fue interrogado sobre sus finanzas y la fortuna que ganó protagonizando la serie de Paramount.

Tras su separación, Costner y Baumgartner habían mantenido una conflicto legal por la pensión alimenticia de sus tres hijos: Cayden, de 16 años; Hayes, de 14, y Gracia, de 13.

La ex diseñadora alegaba que quería que sus hijos disfrutaran del mismo estilo de vida como con su padre, quien el mes pasado se los llevó a unas vacaciones de lujo en Aspen.

"No será suficiente para replicar el estilo de vida de Kevin, pero sí será suficiente para permitirle proporcionar un estilo de vida a los niños que sea relativamente comparable", señalaba la solicitud.

#KevinCostner spoke exclusively to Access Hollywood on his divorce from estranged wife Christine Baumgartner. pic.twitter.com/G32HEPBT2p

— Access Hollywood (@accesshollywood) September 1, 2023